Симоньян ответила Кушанашвили: «Вразуми его, Господи»

26 сентября 2025, 04:59

Симоньян отреагировала на сомнения Кушанашвили в её онкологическом диагнозе

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @t.me/margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание телеведущего Отара Кушанашвили, усомнившегося в серьёзности её заболевания. В своём Telegram-канале главный редактор RT попросила Бога «вразумить» коллегу и журналистов издания StarHit, опубликовавших его слова.