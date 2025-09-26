Симоньян ответила Кушанашвили: «Вразуми его, Господи»
Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание телеведущего Отара Кушанашвили, усомнившегося в серьёзности её заболевания. В своём Telegram-канале главный редактор RT попросила Бога «вразумить» коллегу и журналистов издания StarHit, опубликовавших его слова.
Поводом для реакции Симоньян стали слова Кушанашвили, который, ссылаясь на собственный опыт борьбы с раком сигмовидной кишки IV стадии, заявил, что не знает онкологических заболеваний, которые «позволяли бы сразу быть дома».
Ранее, 22 сентября, Симоньян сообщила подписчикам о том, что проходит лечение от рака, и с грустной иронием добавила, что вскоре поклонники увидят её в париках.
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выразил поддержку Симоньян, пожелав ей мужества в борьбе с болезнью и поблагодарив за подаренную книгу. Он отметил её бесшабашную смелость и литературный талант.
