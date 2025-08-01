Учился в ОАЭ, открыл свой бизнес и высказался про Кологривого: звезде «Слова пацана» Леону Кемстачу 17 лет, как живет актер
1 августа актеру Леону Кемстачу исполняется 17 лет. Он стал настоящей звездой после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где исполнил роль Андрея Пальто. Как складывался путь молодого артиста и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и семья Леона КемстачаЛеон Кемстач родился 1 августа 2008 года в Санкт-Петербурге в семье Лауры Кемстач — предпринимательницы и нутрициолога. О его биологическом отце почти ничего не известно. Зато по материнской линии у юноши весьма разнообразное происхождение: в роду — армянские, белорусские, польские и аварские корни, а по линии отца — шотландские. Отчим Леона — известный актер и звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов.
С детства Леон изучал английский, французский, немецкий и китайский языки, а в 2019/2020 учебном году стал призёром школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку. Позже он переехал в ОАЭ, где продолжил обучение в престижной Repton School Dubai. Мама актера неоднократно подчёркивала, что сын всегда проявлял интерес к учёбе. Во время съёмок в «Слово пацана» Леон перешёл на домашнее обучение.
Леон Кемстач: начало карьеры и «Слово пацана»Кемстач впервые появился на экране в 2021 году в фильме «Нормальный только я», который снял его отчим. Тогда Леон исполнил эпизодическую роль.
Настоящую известность Кемстачу принесла роль Андрея Пальто в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Всего за месяц после выхода проекта он собрал около миллиона подписчиков в своём телеграм-канале, который запустил 8 ноября 2023 года.
Интересно, что в кастинге актер узнал благодаря актеру Александру Петрову: он опубликовал объявление о наборе в соцсетях и отдельно переслал его матери Леона. Сам юноша поначалу отнёсся к идее участия скептически и даже забыл о том, что отправлял визитку.
Кто такой Андрей Пальто: роль, принесшая славуВ проекте Леон исполнил роль 14-летнего школьника Андрея Васильева, живущего в Казани. В начале сюжета его герой — прилежный ученик из интеллигентной советской семьи, играющий на фортепиано. Однако вскоре его жизнь кардинально меняется — он попадает в подростковую группировку «Универсам» и получает прозвище Пальто.
Актер подчеркивал, что одной из главных ценностей съёмочного процесса для него стала тёплая атмосфера и взаимопонимание с командой.
«Мне важна в съемочном процессе дружба с командой, чтобы у вас было хорошее общение. Например, в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" мы были целостной семьей. Так гораздо приятнее работать, коротать время, быстрее все проходит, плавно. Когда понимаешь друг друга с полуслова — это круто», — рассказал Леон.
При этом актер активно призывает аудиторию не романтизировать события, изображённые в сериале.
«Не надо принимать каких-то поспешных решений и создавать всяческие группировки. Если нужна вам какая-то тема с группой, лучше помогайте бездомным людям, чистите улицы — делайте какие-то полезные вещи», — говорил он.
Личная жизнь Леона Кемстача: слухи и домыслыНа фоне стремительно растущей популярности в СМИ появились слухи о предполагаемом романе Кемстача с блогером Эвелиной Лунаком. Особый резонанс вызвала их разница в возрасте: на момент предполагаемых отношений Леону было 16, а Эвелине — 24 года. Подписчики заметили, что пара публиковала фото, сделанные в одних и тех же локациях — в Дубае и Санкт-Петербурге. Также обращали внимание на схожие детали в их одежде и аксессуарах. В соцсетях Лунаком нередко публиковала фото с молодым человеком, чьё лицо было прикрыто.
После того как информация попала в новостные паблики, интерес к ситуации проявили юристы, а на блогершу обрушилась волна критики в соцсетях. Эвелина официально прокомментировала происходящее.
«Леон очень хороший парень, у него прекрасная семья, я с ними знакома. Нас никогда с ним не связывало какое-либо подобное общение. Мы гуляли, были в одной компании. Близкого общения у нас не было, даже на мой день рождения никак не списались. Теплых связей у нас никогда не было и не будет», — заявила она.Леон также не стал отмалчиваться. В интервью он опроверг информацию о каких-либо отношениях с блогершей. Он рассказал, что какое-то время они общались в одной компании. Актер добавил, что на какие-либо романтические связи у него нет времени.
«На тот момент у меня был полностью забит мой график, что я не мог себе позволить не то, что отношения, а пойти просто куда-то погулять с друзьями. Есть такое, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что мы можем дружить, но что-то ближе – нет», — подчеркнул он.
Совместный бизнес с Рузилем Минекаевым: «Эу, пацан»В 2024 году Кемстач и его коллега по сериалу Рузиль Минекаев (Маратик) запустили совместный бизнес. Они зарегистрировали компанию ООО «Эу, пацан», которая занимается производством снеков, чипсов и напитков. На упаковках продукции изображены портреты актеров с шуточными подписями.
Коммерческий директор проекта Влад Красавин отметил, что выбранный продуктовый сегмент — максимально «дворовый» и близкий к аудитории сериала. Сам Кемстач рассматривает бизнес как часть своей стратегии саморазвития.
«Я уже говорил, что хочу открыть бизнес. А бизнесу только по книгам не научишься, тут нужна и практика. Я рад, что моя популярность как инструмент дает мне возможность почувствовать вкус бизнеса и учиться ему, имея рядом с собой старших и опытных партнеров. Чем раньше научишься и добьешься успеха, тем быстрее придешь к независимости и самодостаточности. Это моя цель, без всяких "если" — установка, которую мне привила мама», — поделился Кемстач.Минекаев также подчеркнул, что участие в бизнесе позволяет ему не спешить с выбором ролей и чувствовать себя увереннее.
Леон Кемстач про Никиту КологривогоЛеон подчеркнул, что не был близко знаком с исполнителем роли Вовы — актером Никитой Кологривым. После того как Кологривый сделал серию громких заявлений в СМИ, Кемстач воздержался от оценки его поступков.
«Честно, я не был с Никитой близок и толком его как человека не знаю. Но если он так делает, то это его путь и его выбор, больше ничего сказать не могу», — сказал актер.