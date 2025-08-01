01 августа 2025, 17:06

Леон Кемстач (фото: Instagram* / leon_kemstach)

1 августа актеру Леону Кемстачу исполняется 17 лет. Он стал настоящей звездой после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где исполнил роль Андрея Пальто. Как складывался путь молодого артиста и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и семья Леона Кемстача Леон Кемстач: начало карьеры и «Слово пацана» Кто такой Андрей Пальто: роль, принесшая славу Личная жизнь Леона Кемстача: слухи и домыслы Совместный бизнес с Рузилем Минекаевым: «Эу, пацан» Леон Кемстач про Никиту Кологривого

Ранние годы и семья Леона Кемстача

Леон Кемстач: начало карьеры и «Слово пацана»

Леон Кемстач с мамой и отчимом (фото: Instagram* / laurakemstach)



Кто такой Андрей Пальто: роль, принесшая славу

«Мне важна в съемочном процессе дружба с командой, чтобы у вас было хорошее общение. Например, в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" мы были целостной семьей. Так гораздо приятнее работать, коротать время, быстрее все проходит, плавно. Когда понимаешь друг друга с полуслова — это круто», — рассказал Леон.

Леон Кемстач (фото: Instagram* / leon_kemstach)



«Не надо принимать каких-то поспешных решений и создавать всяческие группировки. Если нужна вам какая-то тема с группой, лучше помогайте бездомным людям, чистите улицы — делайте какие-то полезные вещи», — говорил он.

Личная жизнь Леона Кемстача: слухи и домыслы

«Леон очень хороший парень, у него прекрасная семья, я с ними знакома. Нас никогда с ним не связывало какое-либо подобное общение. Мы гуляли, были в одной компании. Близкого общения у нас не было, даже на мой день рождения никак не списались. Теплых связей у нас никогда не было и не будет», — заявила она.

«На тот момент у меня был полностью забит мой график, что я не мог себе позволить не то, что отношения, а пойти просто куда-то погулять с друзьями. Есть такое, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что мы можем дружить, но что-то ближе – нет», — подчеркнул он.

Совместный бизнес с Рузилем Минекаевым: «Эу, пацан»

Леон Кемстач и Рузиль Минекаев (фото: Instagram* / leon_kemstach)



«Я уже говорил, что хочу открыть бизнес. А бизнесу только по книгам не научишься, тут нужна и практика. Я рад, что моя популярность как инструмент дает мне возможность почувствовать вкус бизнеса и учиться ему, имея рядом с собой старших и опытных партнеров. Чем раньше научишься и добьешься успеха, тем быстрее придешь к независимости и самодостаточности. Это моя цель, без всяких "если" — установка, которую мне привила мама», — поделился Кемстач.

Леон Кемстач про Никиту Кологривого

«Честно, я не был с Никитой близок и толком его как человека не знаю. Но если он так делает, то это его путь и его выбор, больше ничего сказать не могу», — сказал актер.