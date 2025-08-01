Niletto раскритиковали фанаты за отказ фотографироваться с ними

01 августа 2025, 14:24

Niletto (Данил Прытков) (Фото: Instagram*/niletto_official))

Фанаты раскритиковали певца Niletto (Данил Прытков) за отказ фотографироваться с ними. На одном из концертов исполнитель попросил поклонников отказаться от фото с ним, так как это мешает ему писать песни.





Видео с заявлением певца разлетелось по соцсетям. Из-за этого люди начали спорить и делиться мнениями после слов Niletto. Одни поддержали исполнителя, другие считают, что Прытков обязан фотографироваться с фанатами.





«С фотографиями ко мне не надо подходить. Я тот человек, который ненавидит это больше всего в жизни. Выговорюсь здесь на сцене, ненавижу фотографии. Поэтому, когда люди подходят ко мне с просьбой сделать фото, я теряю свою энергию, а потом становлюсь злым, грустным и не могу писать хорошие песни», — заявил на концерте Niletto.