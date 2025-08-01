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Комик Саша Малой должен ФНС 157 тысяч рублей

Александр Раковских (Фото: Instagram*/sashamaloj)

Комик Александр Раковских, известный публике под творческим псевдонимом Саша Малой, задолжал налоговикам 157 тысяч рублей.



Как сообщает портал «Постньюс», исполнительное производство еще не заведено. Обозреватели уточняют, что долг связан с деятельностью концертных залов. Саша Малой заработал популярность благодаря проектам «Comedy Баттл», «Stand-Up на ТНТ», YouTube-шоу «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны».

В конце июля сообщалось, что знаменитый российский шеф-повар Константин Ивлев должен восемь миллионов алиментов на дочь. На звезду шоу «На ножах» пожаловалась его экс-супруга Мария в личном блоге. Подписчики пожелали ей сил, чтобы решить финансовые проблемы. Брак Марии и Константина распался в 2020 году.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

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