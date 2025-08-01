Комик Саша Малой должен ФНС 157 тысяч рублей
Комик Александр Раковских, известный публике под творческим псевдонимом Саша Малой, задолжал налоговикам 157 тысяч рублей.
Как сообщает портал «Постньюс», исполнительное производство еще не заведено. Обозреватели уточняют, что долг связан с деятельностью концертных залов. Саша Малой заработал популярность благодаря проектам «Comedy Баттл», «Stand-Up на ТНТ», YouTube-шоу «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны».
В конце июля сообщалось, что знаменитый российский шеф-повар Константин Ивлев должен восемь миллионов алиментов на дочь. На звезду шоу «На ножах» пожаловалась его экс-супруга Мария в личном блоге. Подписчики пожелали ей сил, чтобы решить финансовые проблемы. Брак Марии и Константина распался в 2020 году.
*Запрещен в РФ
Читайте также: