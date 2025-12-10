Ксения Бородина проверила Николая Сердюкова с помощью «птички»

10 декабря 2025, 20:42

Ксения Бородина протестировала на Сердюкове психологический трюк

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ксения Бородина поделилась с поклонниками интересным лайфхаком. Телеведущая решила проверить своего супруга, Николая Сердюкова, с помощью психологического трюка.





По мнению звезды, для проверки внимательности мужчины достаточно начать разговор о «птичке». Если избранник не проявляет смущения, это значит, что он не слушает, а лишь делает вид, что участвует в беседе.





«Обычно все начинают с «птички» — типа: «Видела птичку сегодня…» — пояснила теледива в соцсетях.