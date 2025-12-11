Богатырев развелся с Арнтгольц
Российские актеры театра и кино Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись. Об этом стало известно РИА Новости.
Суд Нижегородского района Москвы удовлетворил иск Богатырева к Арнтгольц о расторжении брака. При этом ни артисты, ни их представители на заседание не пришли, попросив разобраться с этим делом без них. Заявление о разводе поступило 10 ноября 2025 года.
Согласно открытым источникам, Богатырев был вторым мужем Арнтгольц. У пары есть общий сын, который родился в 2021 году.
Подробнее о том, какие перемены произошли в отношениях экс-супругов и кого из них подозревают в измене – в материале «Радио 1».
