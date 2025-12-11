Богатырев развелся с Арнтгольц

11 декабря 2025, 10:39

РИА Новости: актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российские актеры театра и кино Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись. Об этом стало известно РИА Новости.