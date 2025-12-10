10 декабря 2025, 16:06

Певица Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой в России

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих российских артистов с гонораром за выступление в 50 миллионов рублей.