Певица Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой в России
Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих российских артистов с гонораром за выступление в 50 миллионов рублей.



Как пишет НТВ, второе место занимает Сергей Шнуров с 27 миллионами, а на третьем — Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова, каждый из которых запрашивает по 25 миллионов рублей за концерт.

Выступление Сергея Лазарева, Полины Гагариной или Леонида Агутина обойдется в 15 миллионов рублей. Рэпер Macan, который сейчас служит в армии, установил такую же цену, увеличив её вдвое по сравнению с прошлым годом.

Стоимость выступления Вани Дмитриенко составит до семи миллионов рублей.

