Ударил жену и стал отцом в 48 лет: карьера и жизнь Дмитрия Маликова. Почему музыкант расстался с певицей Натальей Ветлицкой?

Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов — советский и российский певец, композитор, пианист, дирижёр, актёр, продюсер и телеведущий, удостоенный звания народного артиста России и награждённый Орденом Дружбы. Он неоднократно становился участником фестиваля «Песня года» и остается одной из заметных фигур отечественной эстрады. 29 января музыканту исполняется 56 лет. Об отношениях Маликова с Натальей Ветлицкой, драке с женой и сыне от суррогатной матери, — в материале «Радио 1».





Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов

«Меня скорее мало, чем много. Но я считаю, что вопрос не в количестве появлений на экране, а в качестве материала, который ты выдаешь. Потому что основа нашего жанра — это песня. И как только у меня появится композиция уровня "C чистого листа", "Ты одна, ты такая" я сразу везде буду. Просто эту песню тяжело сделать сегодня. И у меня последние годы это не очень получалось. Но ни у кого же не выходит всегда», — говорил Маликов.

«Встретил девочку в 18 лет. В нее влюбился и пробыл в отношениях три с половиной года. Ветлицкая, да. Я был ей верен. Она выступала со мной в коллективе», — вспоминал Маликов.



Дмитрий Маликов

«Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина. Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело. Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать», — рассказывала певица.

«Мы оба были эгоистичными людьми из творческой среды, таким вместе ужиться очень трудно. В какой-то момент Наташа поняла, что ей нужен другой мужчина — не такой зацикленный на себе. Она дала это понять и в итоге вынудила меня поставить в наших отношениях точку», — делился музыкант.

«В один из моих приездов мы с ней сидели в ожидании возвращения ее мужа. От нечего делать я стал рассматривать в альбоме фотографии, на одной из которых увидел красивую девушку. Спросил, кто она. "Ее зовут Лена, но она недоступная", — рассказала жена товарища. Говорю: "Ну а как-то познакомиться с ней можно?" Видимо, она чувствовала себя передо мной виноватой, поэтому пообещала позвонить Лене и рассказать обо мне. Я пригласил их обеих на концерт в "Лужники"», — вспоминал Маликов.

Дмитрий Маликов с супругой

«Приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит. Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня», — рассказывала Елена.

«Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются"», — комментировал певец.

«Супруга любит меня покритиковать, поэтому из-за этого я часто ругаюсь. Я не люблю, когда меня критикуют, как и любой творческий человек», — делился артист.

Дмитрий Маликов с супругой

