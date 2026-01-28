Ударил жену и стал отцом в 48 лет: карьера и жизнь Дмитрия Маликова. Почему музыкант расстался с певицей Натальей Ветлицкой?
Дмитрий Маликов — советский и российский певец, композитор, пианист, дирижёр, актёр, продюсер и телеведущий, удостоенный звания народного артиста России и награждённый Орденом Дружбы. Он неоднократно становился участником фестиваля «Песня года» и остается одной из заметных фигур отечественной эстрады. 29 января музыканту исполняется 56 лет. Об отношениях Маликова с Натальей Ветлицкой, драке с женой и сыне от суррогатной матери, — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия Маликова: ранние годы и семьяБудущий артист появился на свет 29 января 1970 года в Москве в семье, которая уже тогда была частью музыкальной элиты. Его отец, Юрий Маликов, возглавлял ВИА «Самоцветы», а мать, Людмила Вьюнкова, выступала в «Московском Мьюзик-Холле». Постоянные гастроли родителей определили атмосферу детства Дмитрия: мальчик много времени проводил с бабушкой, впитывая творческую среду, царившую в доме.
Музыка стала естественным языком общения с миром: Маликов рано сел за фортепиано и впоследствии окончил Московскую государственную консерваторию с отличием. Первые авторские работы появились, когда ему было всего 14. Именно тогда он написал композицию «Железная душа», которая понравилась родственникам и друзьям подростка. Некоторое время Дмитрий играл клавишником в ансамбле отца, а его музыка вошла в репертуар коллектива.
Первые шаги на телевидении и стремительный успехВ 1986 году состоялся теледебют Маликова — программа «Шире круг» представила зрителям 16-летнего музыканта с песней «Я пишу картину». Уже через год он появился в «Утренней почте» с треком «Терем-теремок». После эфиров артист получил волну популярности: в редакцию программы приходили мешки писем от поклонниц.
События 1988 года стали для музыканта переломными. Шлягеры «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь» принесли ему статус суперзвезды и двухкратное признание в номинации «Певец года». Новогоднее выступление в легендарном «Голубом огоньке» закрепило статус успеха — композиция «До завтра» позднее вошла в список «100 лучших песен XX века по версии Европы Плюс».
Концерты, альбомы и признание в ЕвропеВ 1990 году Маликов впервые вышел на большую сольную арену — концерт в «Олимпийском» собрал тысячи зрителей. Параллельно артист дебютировал в кино, сыграв пианиста в фильме «Увидеть Париж и умереть». Популярность росла: музыканта приглашали на немецкие телешоу, а первые альбомы и сборники хитов разошлись огромными тиражами.
В середине 1990-х артист выступил на фестивале Монте-Карло с песней «Нет, ты не для меня» и удостоился Гран-при как Worlds best-selling recording-artist of the year. Альбом «Сто ночей» стал очередным творческим экспериментом, объединявшим народные мотивы и современное звучание, а композиция «Выпью до дна» получила приз зрительских симпатий.
Интерес к классике и новые творческие поискиСо временем в музыке Маликова стал отчетливо заметен интерес к классическому направлению. Он давал фортепианные концерты в Германии и выпустил альбом инструментальной музыки, закрепивший его репутацию композитора. Однако публику, ждавшую ярких эстрадных хитов, музыкант тоже не разочаровал: пластинка «Звезда моя далекая» вернула поп-направление в его дискографию.
Песни «Птицелов», «Не скучай», «С чистого листа» и сегодня остаются узнаваемыми, несмотря на внушительный срок, прошедший со времени релиза. При этом артист продолжал развивать инструментальное направление, представляя концептуальные шоу в России и Франции.
Популярность, тренды и попытка удержаться в топеЗа последние годы Маликов неоднократно задавался вопросом, насколько возможно удерживать внимание публики в условиях стремительной смены музыкальных трендов. Интерес к его творчеству снизился, а отечественная сцена сместилась в сторону рэпа и экспериментов.
Чтобы продолжать востребованность, артист стал обновлять сценический образ, сотрудничать с представителями молодежных жанров и активно развивать блогерскую составляющую. Параллельно он работает как композитор и продюсер, пишет новые произведения и следит за индустрией.
«Меня скорее мало, чем много. Но я считаю, что вопрос не в количестве появлений на экране, а в качестве материала, который ты выдаешь. Потому что основа нашего жанра — это песня. И как только у меня появится композиция уровня "C чистого листа", "Ты одна, ты такая" я сразу везде буду. Просто эту песню тяжело сделать сегодня. И у меня последние годы это не очень получалось. Но ни у кого же не выходит всегда», — говорил Маликов.
Личная жизнь Дмитрия МаликоваВ конце 1980-х годов Дмитрий Маликов познакомился с одной из самых ярких представительниц отечественной поп-сцены того времени — Натальей Ветлицкой. Эффектная блондинка, уже тогда славившаяся способностью разбивать мужские сердца, произвела сильное впечатление на молодого музыканта. Их стремительный и эмоциональный роман оставил заметный след не только в личной, но и в профессиональной жизни Ветлицкой.
«Встретил девочку в 18 лет. В нее влюбился и пробыл в отношениях три с половиной года. Ветлицкая, да. Я был ей верен. Она выступала со мной в коллективе», — вспоминал Маликов.По словам артиста, именно он убедил Наталью уйти из ансамбля и начать сольный путь. Маликов написал для нее первую крупную композицию «Душа», ставшую стартом ее карьеры в качестве самостоятельной исполнительницы.
Однако яркий союз Маликова и Ветлицкой просуществовал около трех лет. Их разрыв окружала масса слухов, однако сама певица позже объяснила, что отношения попросту не выдержали накала характеров.
«Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина. Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело. Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать», — рассказывала певица.После расставания Наталья быстро вошла в пиковую фазу популярности: клип «Посмотри в глаза» закрепил за ней статус секс-символа, фанатская аудитория стремительно росла. Маликов, оставаясь в стороне от ее карьерного взлета, обиды не держал. Уже после разрыва он выпустил песню «Прощай, моя блондинка», посвятив ее бывшей возлюбленной.
«Мы оба были эгоистичными людьми из творческой среды, таким вместе ужиться очень трудно. В какой-то момент Наташа поняла, что ей нужен другой мужчина — не такой зацикленный на себе. Она дала это понять и в итоге вынудила меня поставить в наших отношениях точку», — делился музыкант.
Новая любовь Дмитрия Маликова
После расставания с Ветлицкой Маликов недолго оставался в одиночестве. В начале 1990-х произошла судьбоносная встреча с Еленой Изаксон. История знакомства получилась необычной: знакомый музыканта занял у него деньги и не торопился возвращать, а Дмитрию срочно понадобилась крупная сумма. Несколько раз, приезжая к товарищу домой, артист часами ждал его, общаясь с его супругой.
«В один из моих приездов мы с ней сидели в ожидании возвращения ее мужа. От нечего делать я стал рассматривать в альбоме фотографии, на одной из которых увидел красивую девушку. Спросил, кто она. "Ее зовут Лена, но она недоступная", — рассказала жена товарища. Говорю: "Ну а как-то познакомиться с ней можно?" Видимо, она чувствовала себя передо мной виноватой, поэтому пообещала позвонить Лене и рассказать обо мне. Я пригласил их обеих на концерт в "Лужники"», — вспоминал Маликов.После концерта Дмитрий отправился на занятие в консерваторию, но договорился с Еленой о встрече в ресторане. До рождения дочери Стефании пара жила в гражданском браке. Лишь в 2000 году Елена и Дмитрий официально поженились.
Со стороны их союз казалсяч гармоничным и почти идеальным, но внутри семьи происходило куда больше, чем было видно публике. По словам Изаксон, супруг переживал стресс, срывался, хандрил и временами становился агрессивным.
Одна из самых обсуждаемых ситуаций произошла в день рождения артиста, когда он вернулся домой поздно ночью после празднования.
«Приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит. Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня», — рассказывала Елена.По словам Маликова, он не хотел поднимать руку на супругу, однако в тот момент не справился с эмоциями.
«Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются"», — комментировал певец.Музыкант признавал, что в порыве гнева способен на резкие поступки. В другой раз он швырнул стеклянную банку с орехами об пол — стекло разлетелось на множество мелких осколков.
Брак длиной более 30 лет: секрет долгих отношений
Несмотря на эмоциональные всплески, Дмитрий и Елена живут вместе более трех десятилетий. Артист открыто говорил, что жить с ним непросто: он может вспылить, эмоционально ответить, а жена — тоже человек с характером, но быстро отходит и пытается разбирать конфликт спокойно. Именно это качество Маликов считает одним из ключевых в их союзе. Причиной разногласий сегодня часто становится критика.
«Супруга любит меня покритиковать, поэтому из-за этого я часто ругаюсь. Я не люблю, когда меня критикуют, как и любой творческий человек», — делился артист.Отдельный кризис семья пережила в 2008 году за границей. Дмитрий вспоминал, что Елена что-то сказала, а он резко ответил. В итоге супргуи не разговаривали месяц. Однако потом соскучились друг по другу и помирились.
Суррогатное материнство и рождение сына
Незадолго до 48-летия Маликов стал отцом во второй раз: сын Марк появился на свет благодаря суррогатной маме в клинике репродуктивной медицины Петербурга. Супруги сначала скрывали рождение ребенка, а имя выбрали спустя два месяца.
Марк стал центром семейной жизни. Елена и Дмитрий погрузились в заботу о малыше, а Стефания старалась проводить с братом максимум времени.
Музыкант признавался, что сын помог ему избежать кризиса среднего возраста. При этом он не исключал возможность появления в семье еще одного ребенка. Хотя Маликов уже дедушка — дочь Елены от первого брака, Ольга, которую Дмитрий принял как родную, родила двух детей.
Дмитрий Маликов сегодняСегодня Дмитрий Маликов продолжает активно работать над инструментальными и авторскими композициями. В сентябре 2025 года он выпустил альбом «Pianomaniя. Platinum», включающий 17 инструментальных треков для фортепиано.
На март и апрель 2026 года анонсированы концерты в Омске и Новосибирске. Возросшая активность артиста в социальных сетях и внимание публики позволили ему значительно увеличить гонорары: к концу 2025 года стоимость его сольного выступления, по данным прессы, выросла с 1,5 млн до 4 млн рублей.
В апреле 2026-го Маликов решил дать юбилейный концерт на бис в Государственном Кремлевском дворце.