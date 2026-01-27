«Слава не вечна»: Продюсер объяснил исчезновение Елены Ваенги

27 января 2026, 17:26

Продюсер Сергей Дворцов объяснил редкие появления Елены Ваенги на публике

Елена Ваенга (Фото: Instagram* @vaengaofficial)

Певица Елена Ваенга теперь редко появляется на публике. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов связал это с её решением сосредоточиться на семье.





В беседе с Общественной Службой Новостей Дворцов сообщил, что артистка не объявляла о завершении карьеры, но предпочитает посвящать время личной жизни.

«Ваенга всё реже появляется на публике и выходит на сцену, потому что ей куда важнее всё это время уделить родным. И это её право», — отметил Сергей.

«Не каждый артист готов этим заниматься. Также многое зависит от агента артиста, именно он может направить на верный или неверный путь», — пояснил он.