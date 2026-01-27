«Слава не вечна»: Продюсер объяснил исчезновение Елены Ваенги
Продюсер Сергей Дворцов объяснил редкие появления Елены Ваенги на публике
Певица Елена Ваенга теперь редко появляется на публике. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов связал это с её решением сосредоточиться на семье.
В беседе с Общественной Службой Новостей Дворцов сообщил, что артистка не объявляла о завершении карьеры, но предпочитает посвящать время личной жизни.
«Ваенга всё реже появляется на публике и выходит на сцену, потому что ей куда важнее всё это время уделить родным. И это её право», — отметил Сергей.Продюсер добавил, что слава требует постоянной работы: записи хитов, участия в шоу и активного пиара.
«Не каждый артист готов этим заниматься. Также многое зависит от агента артиста, именно он может направить на верный или неверный путь», — пояснил он.Дворцов считает, что после долгого перерыва таким артистам, как Ваенга, сложно вернуться на прежний уровень популярности.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о жизни Елены Ваенги.