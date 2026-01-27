Солист группы «Дискотека Авария» зарегистрировал «новогодний» бренд
Вокалист группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Новый год к нам мчится».
Как сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, право на бренд сохранится за артистом до апреля 2035 года. Знак разрешает выпускать канцелярию, одежду, обувь, игрушки, новогодние украшения и спортивные товары, а также оказывать развлекательные и организационные услуги.
Следует отметить, что Алексей Рыжов выступает учредителем в ООО «Дискотека Авария» с 28% уставного капитала и в ООО «Авария Энтертейнмент» с 46,8% капитала. Помимо этого, он имеет статус индивидуального предпринимателя. Указанные компании владеют правами на товарные знаки «Авария», «Малинки», «DAWEAR» и «Суровый».
