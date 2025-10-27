Уехала в США, трижды развелась и увела мужа у дочери Михалкова: что известно о личной жизни Надежды Оболенцевой
Надежда Оболенцева — известная российская бизнесвумен и сооснователь интеллектуального клуба «418». Её имя неоднократно появлялось на первых полосах из-за личной жизни. О судьбе Оболенцевой, её громких романах и скандалах расскажет «Радио 1».
Ранние годы и образование Надежды ОболенцевойНадежда Оболенцева родилась в Москве 24 июля 1983 года. Ее отец — бывший дипломат, ныне предприниматель. Со стороны матери у нее узбекские корни, родственники проживают в Ташкенте.
Оболенцева с пятилетнего возраста жила в США, где погружалась в местную культуру. После возвращения в Москву в подростковом возрасте она увлеклась городской молодежной жизнью, рок-музыкой и свободой, стараясь доказать родителям самостоятельность.
Однако мать сумела привить дочери интерес к театру и музеям. Оболенцева окончила МГУ, получив два высших образования — на факультете журналистики и факультете истории искусств, что окончательно сформировало ее взгляды.
Клуб «418» и светская жизньОболенцева стала соосновательницей интеллектуального клуба «418». В клубе собирались те, кто предпочитал вести светские беседы не только о моде, но и о более глубоких темах — о смысле, культуре и политике.
Среди участниц и гостей клуба были такие фигуры, как Светлана Бондарчук и Ксения Собчак, а также другие представительницы московской элиты.
Личная жизнь Надежды Оболенцевой: романы и бракиПервым известным романом Оболенцевой стал союз с фигуристом Антоном Сихарулидзе. Пара считалась потенциальными будущими супругами, однако вскоре отношения завершились.
Следующим её избранником стал предприниматель Денис Михайлов. Он окружил Надежду вниманием и роскошью, подарив, по словам друзей, «замок из стекла». Отношения продлились недолго: Оболенцева ушла без объяснений.
В 2014 году Оболенцева вышла замуж за топ-менеджера крупной нефтегазовой компании. Этот брак продлился три года и завершился в 2017 году, несмотря на кажущееся обществу идеальное сочетание пары.
Резо Гигинеишвили и скандалСледующим избранником стала известная фигура кинематографа — режиссёр Резо Гигинеишвили. На тот момент он был женат на Надежде Михалковой, дочери Никиты Михалкова. Слухи о романтических отношениях с Оболенцевой вызвали широкий общественный резонанс.
В 2019 году Гигинеишвили развёлся и женился на Оболенцевой. Свадьба прошла как светское событие года: влюблённые позировали на фоне грузинских гор, звучала музыка, лилось шампанское. Однако менее чем через год пара рассталась.
Скрытый период и возвращение в светПосле 2020 года светская жизнь в Москве изменилась: приоритеты элиты сместились, и имя Оболенцевой практически исчезло из публичного пространства. Она сократила интервью и появление на мероприятиях. Периодически появлялись слухи о новых отношениях или жизни за границей, но официального подтверждения не было.
Зимой 2025 года стало известно, что Оболенцева в четвертый раз вышла замуж за предпринимателя Евгения Швидлера. Церемония прошла на Сен-Барте.