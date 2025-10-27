«Обесточит любого»: звездный экстрасенс увидела в Анне Седоковой признаки «черной вдовы»

27 октября 2025, 17:12

Экстрасенс Миронова: Седокова является «черной вдовой», отбирающей жизнь мужчин

Анна Седокова (Фото: Телеграм/secretanna)

Певица Анна Седокова является настоящей «черной вдовой», способной разрушать жизни своих мужчин. Такое заявление сделала звездный экстрасенс Дарья Миронова.





По словам ее словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, артистка «морально, финансово и физически обесточивает» своих избранников, тем самым «отбирая их жизненные силы и продлевая собственное существование».



Кроме того, как считает ясновидящая, исполнительница «крадет успех и благополучие» противоположного пола. Она предупредила, что роман с певицей может закончиться для мужчины катастрофой.

«Если вам не жаль себя и вы готовы попрощаться с жизнью, то самый короткий путь это сделать — связать свою судьбу с Анной Седоковой», — сказала собеседница издания.