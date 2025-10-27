Анастасия Волочкова отреагировала на пародию Мятной Лилу

27 октября 2025, 17:28

Анастасия Волочкова заявила, что никак не относится к пародиям Мятной Лилу

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что безразлично относится к пародиям на себя и певца Прохора Шаляпина в исполнении блогеров Мятной Лилу и Sorokin. Ее слова приводит «Газета.Ru».





Напомним, что в конце августа между Волочковой и Мятной Лилу произошел конфликт после интервью, когда балерина назвала блогершу «глупой куклой». Мятная Лилу собиралась подать в суд, но Волочкова заявила о неверной трактовке ее слов.

«Мои дорогие, я вообще ко всему этому никак не отношусь. Вот и все», — сказала в беседе с изданием бывшая прима Большого театра.