Анастасия Волочкова отреагировала на пародию Мятной Лилу
Анастасия Волочкова заявила, что никак не относится к пародиям Мятной Лилу
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что безразлично относится к пародиям на себя и певца Прохора Шаляпина в исполнении блогеров Мятной Лилу и Sorokin. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Напомним, что в конце августа между Волочковой и Мятной Лилу произошел конфликт после интервью, когда балерина назвала блогершу «глупой куклой». Мятная Лилу собиралась подать в суд, но Волочкова заявила о неверной трактовке ее слов.
«Мои дорогие, я вообще ко всему этому никак не отношусь. Вот и все», — сказала в беседе с изданием бывшая прима Большого театра.Упомянутые блогеры известны пародиями на знаменитостей, в том числе на певца Филиппа Киркорова с его протеже Марго (Маргаритой Овсянниковой), главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и певца SHAMAN.