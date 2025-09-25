Уезд из России, отношение к Украине и жизнь на две семьи: где сейчас звезда фильма «Снайперы» Анатолий Котенев
Известный российский актер Анатолий Котенев продолжает активно развивать свою карьеру, несмотря на сложные обстоятельства последних лет. В материале «Радио 1» мы рассмотрим его творческую деятельность, личную жизнь и причины, по которым он уехал из России.
Биография и карьера Анатолия КотеневаАнатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми. После окончания школы он поступил в Свердловское театральное училище, но вскоре был призван в армию. Демобилизовавшись, он продолжил обучение в Школе-студии МХАТ в Москве.
Котенев стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Неизвестный солдат», «Друзей не выбирают», «Снайперы», «Побег из ГУЛАГа» и многих других. В его фильмографии более 150 работ, что подтверждает его статус одного из востребованных актеров российской киноиндустрии.
Личная жизнь КотеневаПервая жена Котенева, телеведущая Светлана Боровская, родила ему двоих сыновей — Владимира и Клима. Однако в 2014 году пара развелась после того, как выяснилось, что актер жил на две семьи. Второй раз Котенев женился на коллеге Елене Карпович, с которой воспитывает дочь Софью.
Уезд из России и работа за границейВ 2022 году Анатолию Котеневу предложили сыграть в британском сериале Netflix «Корона», где он исполнил роль первого президента России Бориса Ельцина. Несмотря на трудности с документами перед отъездом, актер успешно оформил необходимые бумаги и отправился на съемки. Работа в этом проекте принесла ему не только признание, но и финансовую стабильность — артист смог выплатить ипотеку благодаря высокому гонорару.
Отношение звезды к/ф «Снайперы» к УкраинеКотенев имеет опыт работы в украинском кино, снявшись в драме «Жажда экстрима». Он отмечал, что Киев полон жизни и общения, в отличие от Москвы, где чувствуется обреченность.
«От Москвы устаешь очень сильно. Там какая-то обреченность в людях. Они зарабатывают деньги и не поднимают головы, не видят деревьев, я не знаю, когда они в последний раз смотрели на звезды. Машины у меня там нет, на съемки возят, а по личным делам я езжу на метро, пользуюсь маршрутками. Целую неделю москвичи захлопотаны, в пятницу узнаваемость резко повышается, в воскресенье — граничит с мордобоем: начинают пальцем в глаз тыкать. Не каждый реагирует ординарно», — говорил актер.