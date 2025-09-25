Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию
Украинский певец Андрей Данилко, наиболее известный под псевдонимом Верка Сердючка, может попасть в стоп-лист на въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы правоохранителей страны.
Из них следует, что для принятия такого решения имеются некие основания. Конкретные же причины не называются.
Ранее агентство сообщало, что украинские боевики прикрепили к дрону музыкальную колонку с песнями Сердючки, таким образом пытаясь воздействовать на бойцов группировки «Днепр».
На своей родине Данилко также оказался в центре скандала. Он исполнил песни на русском на одном из концертов, чем привлек внимание уполномоченного по защите государственного языка. Полиция даже оштрафовала директора отеля, где проходило выступление.
Напомним, Андрей Данилко прославился после Евровидения-2007, где в образе Верки Сердючки занял второе место. В последние годы он не раз позволял себе резкие высказывания о РФ и ее властях.
