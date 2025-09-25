Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию

25 сентября 2025, 09:52

Украинскому певцу Андрею Данилко могут запретить въезд в Россию

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки (РИА Новости/Владимир Астапкович)

Украинский певец Андрей Данилко, наиболее известный под псевдонимом Верка Сердючка, может попасть в стоп-лист на въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы правоохранителей страны.