Король эстрады на скамье подсудимых: за долги Филиппа Киркорова вызвали в суд

25 сентября 2025, 02:52

АО «Социум Трейд» подало иск о взыскании долгов по кредиту с Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @vk.com/official_kirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров стал ответчиком по иску о взыскании долга по кредиту, который был оформлен на его имя в 2020 году. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.