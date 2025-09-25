Достижения.рф

Король эстрады на скамье подсудимых: за долги Филиппа Киркорова вызвали в суд

АО «Социум Трейд» подало иск о взыскании долгов по кредиту с Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @vk.com/official_kirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров стал ответчиком по иску о взыскании долга по кредиту, который был оформлен на его имя в 2020 году. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.



Истцом по делу выступает АО «Социум Трейд», которое получило право требования долга с певца после уступки прав первоначальным кредитором — Московским кредитным банком. В компании утверждают, что Киркоров не исполнил в полном объеме обязательства по возврату заемных средств.

Судебный процесс продолжает серию финансовых трудностей артиста. В 2024 году с Киркорова уже взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год на сумму 7,97 миллиона рублей. Кроме того, ранее поклонницы отсудили у певца компенсации за отмененные во время пандемии выступления.

Дело будет рассматриваться в рамках подготовки к судебному разбирательству 13 октября. На данный момент точная сумма кредитной задолженности в материалах дела не указана.

Елизавета Теодорович

