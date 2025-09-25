Король эстрады на скамье подсудимых: за долги Филиппа Киркорова вызвали в суд
Народный артист России Филипп Киркоров стал ответчиком по иску о взыскании долга по кредиту, который был оформлен на его имя в 2020 году. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
Истцом по делу выступает АО «Социум Трейд», которое получило право требования долга с певца после уступки прав первоначальным кредитором — Московским кредитным банком. В компании утверждают, что Киркоров не исполнил в полном объеме обязательства по возврату заемных средств.
Судебный процесс продолжает серию финансовых трудностей артиста. В 2024 году с Киркорова уже взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год на сумму 7,97 миллиона рублей. Кроме того, ранее поклонницы отсудили у певца компенсации за отмененные во время пандемии выступления.
Дело будет рассматриваться в рамках подготовки к судебному разбирательству 13 октября. На данный момент точная сумма кредитной задолженности в материалах дела не указана.
