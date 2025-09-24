Достижения.рф

Филиппу Киркорову грозит суд из-за долга по кредиту

Компания «Социум Трейд» подала иск к Киркорову из-за непогашенного займа
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров оказался в центре судебного разбирательства: компания требует взыскать с него задолженность по кредитному договору. Об этом сообщает Таганский суд Москвы, передаёт РИА Новости.



Как уточнили в пресс-службе суда, иск к артисту поступил от АО «Социум Трейд». По данным заявителя, в 2020 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях.

Позднее, с согласия самого должника, банк переуступил права требования по этому займу компании-истцу. В суде отметили, что Киркоров частично исполнил обязательства, но не вернул всю сумму.

В связи с этим «Социум Трейд» требует взыскать с него оставшуюся задолженность в судебном порядке.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0