Филиппу Киркорову грозит суд из-за долга по кредиту
Певец Филипп Киркоров оказался в центре судебного разбирательства: компания требует взыскать с него задолженность по кредитному договору. Об этом сообщает Таганский суд Москвы, передаёт РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе суда, иск к артисту поступил от АО «Социум Трейд». По данным заявителя, в 2020 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях.
Позднее, с согласия самого должника, банк переуступил права требования по этому займу компании-истцу. В суде отметили, что Киркоров частично исполнил обязательства, но не вернул всю сумму.
В связи с этим «Социум Трейд» требует взыскать с него оставшуюся задолженность в судебном порядке.
Читайте также: