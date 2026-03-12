«Угадал со временем»: Музыкальный критик рассказал, какой Александр Зацепин в личном общении

12 марта 2026, 12:30

Музыкальный критик Легостаев: Александр Зацепин всегда знает, чего хочет

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Недавно Александру Зацепину исполнилось 100 лет — композитору, чьи мелодии знает наизусть, кажется, каждый житель постсоветского пространства. От бессмертных комедий Гайдая до философской лирики «Земли Санникова» и фантастических звуков «Тайны третьей планеты».





Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с «Радио 1» рассказал секрет долголетия песен Зацепина невозможно разложить на составляющие — это чистое волшебство.





«Несмотря на все попытки музыку разложить по составляющим, дать ей точное определение, всё-таки она продолжает оставаться волшебным миром. Многие вещи, с ней происходящие, искренне непонятны: как такое бывает? С мелодиями Зацепина во многом так и происходит. Они угадали со временем, они появлялись ровно тогда, когда надо, и моментально находили отклик у людей», — сказал он.

«Он был не только композитором, но и очень хитрым продюсером. Обладая техническими знаниями, он собрал домашнюю студию отличного уровня. Взять хотя бы знаменитую инструментальную тему из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" — ту, где герои гоняются за пришельцами. Её невозможно было сыграть живьём, там было огромное количество наложений, смен ритма. По сути, это был семпл, собранный из множества живых звуков. Для своего времени — невероятная вещь», — объяснил критик.

«Он умеет пленять. Как-то мы сидели, разговаривали, и у него под рукой был синтезатор. Объясняя методы работы, он сказал: "Это довольно просто", коснулся клавиш — и в эфире зазвучали легендарные мелодии. Со стороны это выглядело очень легко. Думаю, все артисты, которые с ним работали, были очарованы его талантом», — резюмировал собеседник.