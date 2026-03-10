В Петербурге состоится большой концерт композитора Александра Зацепина

10 марта 2026, 14:43

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

10 марта легендарному композитору, народному артисту России Александру Зацепину исполнилось 100 лет. 26 марта в петербургском БКЗ «Октябрьский» состоится его большой концерт.





На сегодняшний день мюзиклы Зацепина идут в московском театре РОСТА у Нонны Гришаевой и в петербургском «Карамболе» у Ирины Брондз. Он продолжает писать музыку для балетов и новых спектаклей.



В разговоре с «Петербургским дневником» композитор признался, что никакого секрета долголетия у него нет, а судьба преподнесла ему много ударов, в том числе уход из жизни двух жен, развод, потерю детей, а также неприятие песен и исключение из Союза композиторов.





«Энергии у меня всегда было очень много. Утром обязательно делаю зарядку минут по 30-40, соблюдаю режим и всю жизнь много работаю», — отметил Зацепин.