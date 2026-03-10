В Петербурге состоится большой концерт композитора Александра Зацепина
10 марта легендарному композитору, народному артисту России Александру Зацепину исполнилось 100 лет. 26 марта в петербургском БКЗ «Октябрьский» состоится его большой концерт.
На сегодняшний день мюзиклы Зацепина идут в московском театре РОСТА у Нонны Гришаевой и в петербургском «Карамболе» у Ирины Брондз. Он продолжает писать музыку для балетов и новых спектаклей.
В разговоре с «Петербургским дневником» композитор признался, что никакого секрета долголетия у него нет, а судьба преподнесла ему много ударов, в том числе уход из жизни двух жен, развод, потерю детей, а также неприятие песен и исключение из Союза композиторов.
«Энергии у меня всегда было очень много. Утром обязательно делаю зарядку минут по 30-40, соблюдаю режим и всю жизнь много работаю», — отметил Зацепин.
Сейчас у народного артиста есть новая муза, которая младше его почти на 60 лет. Кроме того, радуют композитора дочь, внуки и правнуки.