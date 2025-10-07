07 октября 2025, 17:45

Александр Руденко (фото: Instagram* / to100nado)

Российский актёр театра и кино Анатолий Руденко известен зрителям по десяткам популярных сериалов, включая «Две судьбы», «И всё-таки я люблю…», «Последний мент» и «Правда Саманты Смит». Он вырос в семье известных артистов и с юных лет шёл по стопам родителей. В 2024 году актёр вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за уголовного дела, связанного с наркотиками. 7 октября ему исполняется 43 года. ​Как актер ​живет сегодня и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Анатолия Руденко: происхождение и семья актёра Кто настоящий отец Анатолия Руденко Первые шаги в кино и роль в «Две судьбы» Личная жизнь Анатолия Руденко Анатолий Руденко и скандал с наркотиками Последствия и возвращение к работе

Биография Анатолия Руденко: происхождение и семья актёра

Кто настоящий отец Анатолия Руденко

«Меня огорошили неожиданным. Мама сказала: «ты уже взрослый, не могу не открыть тебе эту тайну». Но я люблю отца, который меня вырастил, который для меня всегда был папа. Для меня другого нет. Если тот отец захочет, пускай позвонит», — рассказал он.

Первые шаги в кино и роль в «Две судьбы»

«Эльдар Александрович со мной мучился. Но он для меня стал своего рода крёстным отцом. На премьере режиссёр сказал: "Вы этого мальчика не знаете, но ещё о нем услышите". И потом, когда я уже вырос, участие в его картине стало в моей фильмографии маркером качества», — говорил Руденко.

Личная жизнь Анатолия Руденко

«Я со временем понял, что не готов к серьёзным отношениям. Эгоизм во мне превалировал. В один день я решил закончить наши отношения. Причём я сам спровоцировал конфликт. Начал раскручивать ситуацию. Может, это было некрасиво, но я считаю, что правильно. Думаю, мы бы всё равно не смогли жить вместе и рано или поздно расстались», — рассказывал Руденко

«Толя говорил, что всё у нас серьёзно и что-то может получиться — заморочил мне голову! Он поступками доказывал, что всё серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — откровенничала впоследствии Повереннова.

«Это любовь с первого взгляда. У меня такого ни с кем не было. После съёмок мы списались, и я понял, что пропал. Когда принял решение, то сразу поехал к Даше, чтобы окончательно поставить точку в отношениях», — говорил он.

Анатолий Руденко и скандал с наркотиками

Последствия и возвращение к работе