Уголовное дело и скандал с наркотиками: звезде сериала «Две судьбы» Анатолию Руденко 43 года. Как сложилась жизнь актера
Российский актёр театра и кино Анатолий Руденко известен зрителям по десяткам популярных сериалов, включая «Две судьбы», «И всё-таки я люблю…», «Последний мент» и «Правда Саманты Смит». Он вырос в семье известных артистов и с юных лет шёл по стопам родителей. В 2024 году актёр вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за уголовного дела, связанного с наркотиками. 7 октября ему исполняется 43 года. Как актер живет сегодня и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Анатолия Руденко: происхождение и семья актёраАнатолий Руденко родился 7 октября 1982 года в Москве, в семье актрисы Любови Руденко и режиссёра Кирилла Макеенко. Его бабушка и дедушка — Дина Солдатова и Николай Руденко — также служили в театре, поэтому выбор профессии для будущего артиста был предопределён. Актёр признавался, что в детстве часто проводил время за кулисами и буквально рос в театре.
Он с детства наблюдал за работой матери, гордился ею и мечтал оказаться на сцене. Среди людей, которые участвовали в его воспитании, были Наталья Гундарева, Ирина Розанова и Андрей Болтнев.
Кто настоящий отец Анатолия РуденкоНесмотря на официальное отцовство Кирилла Макеенко, в течение многих лет в СМИ обсуждалась версия, что биологическим отцом Анатолия является актёр Александр Мартынов. Эти слухи впервые подтвердила актриса Татьяна Муха, супруга Мартынова, которая заявила, что у её мужа и Любови Руденко был роман, и именно в тот период на свет появился Анатолий. Позднее сам актёр рассказал, что мать действительно открыла ему правду.
«Меня огорошили неожиданным. Мама сказала: «ты уже взрослый, не могу не открыть тебе эту тайну». Но я люблю отца, который меня вырастил, который для меня всегда был папа. Для меня другого нет. Если тот отец захочет, пускай позвонит», — рассказал он.Однако генетическая экспертиза проведена не была. Александр Мартынов продолжает отрицать своё отцовство.
Первые шаги в кино и роль в «Две судьбы»В 12 лет Руденко получил свою первую роль — в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». По словам актёра, работа с мэтром стала для него «боевым крещением». После этого он всерьёз задумался об актёрской карьере, хотя сначала хотел связать жизнь с туризмом.
«Эльдар Александрович со мной мучился. Но он для меня стал своего рода крёстным отцом. На премьере режиссёр сказал: "Вы этого мальчика не знаете, но ещё о нем услышите". И потом, когда я уже вырос, участие в его картине стало в моей фильмографии маркером качества», — говорил Руденко.По настоянию матери Анатолий поступил в Щукинское училище. Уже на первом курсе его пригласили в сериал «Простые истины», где он исполнил роль школьника Димы Карпова. Однако вскоре актёра заменили — Руденко вступил в спор с продюсерами из-за оплаты труда. Несмотря на разрыв, этот опыт стал важной ступенью в его становлении.
После института актёра призвали в армию. Служить он отправился в Театр Российской армии, где продолжал выходить на сцену. Широкую известность Анатолию Руденко принесла роль Петра Юсупова в многосерийной мелодраме «Две судьбы». Сериал сделал актёра узнаваемым и любимым зрителями, но вскоре он покинул съёмочную площадку из-за конфликта с продюсерами. Несмотря на это, после выхода сериала имя Руденко начали узнавать.
За свою карьеру Руденко снялся более чем в 80 проектах, среди которых — «Ангел-хранитель», «И всё-таки я люблю…», «Сердце не камень», «Последний мент», «Никогда не говори "никогда"», «Дело следователя Никитина» и другие.
Личная жизнь Анатолия РуденкоПервой серьёзной возлюбленной Анатолия стала актриса Татьяна Арнтгольц. Они познакомились на съёмках «Простых истин» и встречались около трёх лет. Однако потом парень принял решение расстаться.
«Я со временем понял, что не готов к серьёзным отношениям. Эгоизм во мне превалировал. В один день я решил закончить наши отношения. Причём я сам спровоцировал конфликт. Начал раскручивать ситуацию. Может, это было некрасиво, но я считаю, что правильно. Думаю, мы бы всё равно не смогли жить вместе и рано или поздно расстались», — рассказывал РуденкоСледующей избранницей актёра стала Дарья Повереннова, которая старше его на десять лет. Пара прожила вместе четыре года, но до свадьбы дело не дошло: Анатолий встретил другую и закончил отношения с Дарьей.
«Толя говорил, что всё у нас серьёзно и что-то может получиться — заморочил мне голову! Он поступками доказывал, что всё серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — откровенничала впоследствии Повереннова.Актер признавался, что встретив Елену Дудину он стал меняться в лучшую сторону. Руденко отметил, что решение, которое он принял по отношению к Дарье, было жестким, но нужным. Повереннова в дальнейшем рассказывала, что расставание стало для нее тяжким ударом.
Анатолий и Елена познакомились на съёмках сериала «Вчера закончилась война». Их роман начался с лёгкого флирта, а вскоре перерос в серьёзные отношения.
«Это любовь с первого взгляда. У меня такого ни с кем не было. После съёмок мы списались, и я понял, что пропал. Когда принял решение, то сразу поехал к Даше, чтобы окончательно поставить точку в отношениях», — говорил он.В 2010 году пара поженилась. В браке у них родилась дочь Милена, а в 2024 году стало известно, что Елена ждёт второго ребёнка. На гендерной вечеринке супруги узнали, что у них будет сын.
Анатолий Руденко и скандал с наркотикамиВ январе 2024 года Анатолия Руденко задержали сотрудники ГИБДД во время поездки на такси. При личном досмотре у актёра был обнаружен пакетик с 0,5 грамма мефедрона, спрятанный под резинкой нижнего белья. По материалам дела, Руденко утверждал, что нашёл пакет на аллее и «принял его за отраву для собак». Позднее он отказался от этой версии и признал, что сознательно хранил запрещённое вещество.
В июне 2024 года в отношении актёра возбудили уголовное дело по статье 228, часть 1 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта»). Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Суд учёл раскаяние, отсутствие судимостей, положительные характеристики и наличие несовершеннолетнего ребёнка.
Кроме того, были отмечены его участие в благотворительных проектах и помощь матери. В итоге суд назначил Анатолию Руденко наказание в виде обязательных работ.