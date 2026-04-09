«На УЗИ ничего нет»: У жены Федора Смолова случился выкидыш

У жены футболиста Федора Смолова случился выкидыш

Карина Истомина и Федор Смолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Диджей Карина Истомина, супруга футболиста Федора Смолова, пережила выкидыш.





Как пишет «Пятый канал», пара долго ждала второго ребенка, и новость о зачатии в начале марта стала для них большой радостью. Несколько тестов подтвердили результат, о котором они сообщили самым близким.





«Находилась в приятном предвкушении со своим собственным мужем. И мы много об этом разговаривали. Я рассказала маме, он рассказал своим родителям, мы рассказали своим самым-самым близким друзьям — там все за нас порадовались. Я прихожу к врачу, иду на УЗИ. И на УЗИ ничего нет», — поделилась Истомина.



