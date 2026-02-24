Угрозы, изнасилование и кома: трагическая судьба звезды сериалов «Возвращение Мухтара» и «Кухня» Натальи Юнниковой. Из-за чего актриса рано умерла?
Наталья Александровна Юнникова — российская актриса и телеведущая, получившая широкую известность благодаря образу следователя Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». Роль принесла ей популярность и признание зрителей, однако одновременно закрепила за ней амплуа, выйти за пределы которого оказалось крайне сложно. Однако главные испытания в ее судьбе были связаны не с карьерой. Трудности сопровождали её с детства, а жизнь оборвалась слишком рано. 25 февраля Наталье Юнниковой могло бы исполниться 46 лет. О её судьбе и испытаниях — в материале «Радио 1».
Биография Натальи Юнниковой: детство в ЛипецкеНаталья Юнникова родилась в Липецке 25 февраля 1980 года. С ранних лет она грезила кино: едва научившись ходить, подолгу вертелась перед зеркалом, а позже с удовольствием примеряла на себя разные образы и обожала фотографироваться. Родители Натальи познакомились уже после окончания института — случайная встреча в общественном транспорте привела к созданию семьи и рождению дочерей.
Семья жила благополучно: отец, Александр Петрович, занимал высокий пост в липецком обкоме, мать, Людмила Николаевна, работала инженером. Однако в 1990-е годы положение изменилось. Людмилу Николаевну сократили из-за кризиса, тогда как глава семьи занялся бизнесом и открыл ликеро-водочный магазин. Финансовое положение временно улучшилось, но вместе с деньгами пришли и разрушительные привычки: мужчина пристрастился к алкоголю, начал изменять супруге. Семейные конфликты участились.
Позже ситуация осложнилась еще сильнее: бизнес прогорел, партнеров Александра Петровича убили. В адрес семьи стали поступать угрозы — неизвестные требовали вернуть деньги и пугали расправой над детьми. Мать сопровождала младшую дочь до школы, опасаясь похищения. На фоне тревожной атмосферы Наталья забросила учебу. Отдушиной стали дискотеки, а затем — посещение местного театра драмы, куда её пригласили знакомые.
«С тех пор я подсела на местные спектакли, вспомнила, что с детства мечтала стать артисткой. Но только не сцены, а кино! И хотя именно театр привел меня к профессии, этот вид искусства не люблю», — признавалась она.
Учёба в театральном вузе и изнасилованиеВ старших классах Наталья сосредоточилась на учёбе и окончила школу с золотой медалью. Она стремилась поступить в московский театральный вуз, несмотря на сложное материальное положение семьи. Отец отвёз дочь и супругу в столицу и помог устроиться у родственников.
Юнникова успешно прошла конкурс сразу в несколько престижных учебных заведений — ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина и Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. В итоге она выбрала последнее.
Студенческие годы складывались благополучно, однако во время одного из праздников выпускник режиссерского факультета изнасиловал Юнникову и впоследствии преследовал ее. В милицию актриса обращаться не стала — страх и шок оказались сильнее. Событие стало для неё серьёзной травмой.
«Надо было идти в милицию, но ужас сковывал меня от одной мысли, что придется обсуждать случившееся с посторонними. Я все рассказала ребятам. Они с ним "поговорили", припугнули. И он отлип. Но по большому счету этот человек за то, что сделал со мной, никак не заплатил, не был наказан. Живет себе припеваючи, стал востребованным режиссером, много снимает. А ведь я могла сломать ему жизнь, как он сломал мою», — делилась Наталья.
Переезд в Израиль и семейная жизньПережитая травма оставила глубокий след. Наталья ощущала внутреннюю опустошенность, вступала в мимолетные отношения. Однажды в баре она начала флиртовать с мужчиной, который оказался женат. После этого Юнникова осознала, что пора что-то менять.
Переломным моментом стали отношения с Антоном Федотовым. Студенты сблизились, съехались, а на последнем курсе поженились. После окончания вуза супруги переехали в Израиль — на историческую родину семьи Федотова.
В начале 2000-х, по воспоминаниям актеров, отечественный кинематограф переживал непростой период, и переезд казался возможностью для роста. В Тель-Авиве оба устроились ведущими на русскоязычный телеканал. Через четыре года у пары родился сын Ролан.
Однако материнство стало испытанием: усталость, неуверенность в себе, бытовые конфликты усиливались. Когда ребенку было девять месяцев, Юнникова подала на развод. Федотов сначала боролся за сохранение семьи, но после череды ссор сдался. Вскоре распался и брак её родителей.
Возвращение в Москву и борьба за ролиЕще находясь в Израиле, актриса получала предложение от Валерия Ускова сняться в фильме «Под небом Вероны», но контракт с телеканалом не позволил ей принять участие. После развода актриса вернулась в Москву и согласилась на съёмки в сериале «Паутина». Проект не принес прорыва, и ради содержания сына Наталье пришлось подрабатывать продавцом елок в ЦУМе и официанткой.
Она активно посещала кастинги и добилась роли в мелодраме «Татьянин день», однако в последний момент главную партию передали Анне Снаткиной, а Наталье достался второстепенный персонаж.
«Возвращение Мухтара» и профессиональное амплуаШирокую известность актрисе принесла роль следователя Василисы Михайловой в «Возвращении Мухтара». Этот образ обеспечил ей популярность и стабильную занятость более чем на шесть лет. Вместе с тем актриса стремилась к драматическим ролям и считала более интересной для себя работу в сериале «Ермоловы», где сыграла Елену Делагард.
В определённый момент Юнникова приняла решение покинуть проект. Причинами стали разлука с сыном и личная драма: влюбленность в коллегу, который вводил ее в заблуждение и пользовался ее доверием. Мужчина сначала врал, что разведен, а позже утверждал, что оставит семью. Кроме того, он одалживал у Натальи деньги, но никогда не отдавал.
В тяжелый период актриса признавалась, что однажды, находясь в отчаянии, задумалась о самоубийстве, но голос сына остановил ее.
«Однажды села на подоконник, посмотрела вниз со своего 11-го этажа и подумала: "Зачем жить, если я ему не нужна?". И в этот момент из коридора донесся голос сына. Меня будто холодным душем обдало — тут же спустилась на пол. Ролан меня спас. Как я себя потом ругала: надо быть конченым человеком, чтобы допустить хотя бы мысль о самоубийстве», — говорила актриса.После ухода из популярного сериала предложения сократились. Режиссеры видели в Юнниковой исключительно положительную героиню, и это ограничивало диапазон ролей. Участие в проектах «Огни большого города» и «Райский уголок» не получило широкого резонанса.
Творческий кризис и финансовые трудностиВ период творческого простоя Наталья Юнникова работала продавцом в торговом центре, однако иногда ей не хватало средств даже на аренду жилья, поэтому она вынуждена была принимать помощь от бывшего супруга и крестного отца сына.
Антон Федотов поддерживал экс-супругу, считал ее достойной актрисой и пригласил в сериал «Кухня», а затем в «Ивановы-Ивановы», где планировал расширить линию ее героини во втором сезоне. Однако этому не суждено было сбыться.
Болезнь, госпитализация и смерть Натальи ЮнниковойВ сентябре 2017 года стало известно о срочной госпитализации актрисы. Дома она потеряла сознание, упала и получила тяжелую травму головы. В больницу ее доставили с обширным кровоизлиянием в мозг и ввели в искусственную кому. Позже сообщалось об инсульте. Несмотря на усилия врачей, 26 сентября 37-летняя Наталья Юнникова скончалась.
«Она была хорошей мамой, нашего общего сына Ролана отдала в музыкалку. Он уже знает, что мамы нет, но в это не верит. Мне бы хотелось, чтобы после развода она встретила достойного мужчину и родила еще детей, но, к сожалению, этого не случилось», — говорил Федотов.Ролану было 11 лет. Его опекуном стал отец. Коллеги и поклонники задавались вопросом, почему трагедия произошла именно тогда, когда у актрисы появился шанс на новый виток карьеры.
Еще в 2016 году Юнникову госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. Позднее стало известно о диагностированном нарушении сердечного ритма. Вероятно, заболевание требовало более тщательного обследования и лечения. В запущенной форме подобные патологии могут привести к тяжелым последствиям.