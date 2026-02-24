24 февраля 2026, 12:22

Наталья Александровна Юнникова — российская актриса и телеведущая, получившая широкую известность благодаря образу следователя Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». Роль принесла ей популярность и признание зрителей, однако одновременно закрепила за ней амплуа, выйти за пределы которого оказалось крайне сложно. Однако главные испытания в ее судьбе были связаны не с карьерой. Трудности сопровождали её с детства, а жизнь оборвалась слишком рано. 25 февраля Наталье Юнниковой могло бы исполниться 46 лет. О её судьбе и испытаниях — в материале «Радио 1».





Биография Натальи Юнниковой: детство в Липецке

«С тех пор я подсела на местные спектакли, вспомнила, что с детства мечтала стать артисткой. Но только не сцены, а кино! И хотя именно театр привел меня к профессии, этот вид искусства не люблю», — признавалась она.

Учёба в театральном вузе и изнасилование

«Надо было идти в милицию, но ужас сковывал меня от одной мысли, что придется обсуждать случившееся с посторонними. Я все рассказала ребятам. Они с ним "поговорили", припугнули. И он отлип. Но по большому счету этот человек за то, что сделал со мной, никак не заплатил, не был наказан. Живет себе припеваючи, стал востребованным режиссером, много снимает. А ведь я могла сломать ему жизнь, как он сломал мою», — делилась Наталья.

Переезд в Израиль и семейная жизнь

Возвращение в Москву и борьба за роли

«Возвращение Мухтара» и профессиональное амплуа

«Однажды села на подоконник, посмотрела вниз со своего 11-го этажа и подумала: "Зачем жить, если я ему не нужна?". И в этот момент из коридора донесся голос сына. Меня будто холодным душем обдало — тут же спустилась на пол. Ролан меня спас. Как я себя потом ругала: надо быть конченым человеком, чтобы допустить хотя бы мысль о самоубийстве», — говорила актриса.

Творческий кризис и финансовые трудности

Болезнь, госпитализация и смерть Натальи Юнниковой

«Она была хорошей мамой, нашего общего сына Ролана отдала в музыкалку. Он уже знает, что мамы нет, но в это не верит. Мне бы хотелось, чтобы после развода она встретила достойного мужчину и родила еще детей, но, к сожалению, этого не случилось», — говорил Федотов.