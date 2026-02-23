«Так поступает семья»: Ксения Бородина поддержала Николая Сердюкова

23 февраля 2026, 16:31

Бородина резко ответила хейтерам после ухода Сердюкова с проекта

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина вступилась за мужа Николая Сердюкова, который отказался участвовать в проекте, где также принимал участие бывший супруг Бородиной — Курбан Омаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Телеведущая отметила, что Сердюков поступил правильно, предупредив организаторов и уехав за свой счет.





«Он, предупредив организаторов, что отказывается от съемок в проекте, который решил грязно похайповать на моей фамилии, просто уехал оттуда за свой счет! И правильно сделал! Так поступает семья, и так семья не только защищает свои границы, она воспитывает чувство ответственности и понимание, что уважение важнее эпатажа! Настоящая семья отказывается от грязного хайпа!» — заявила Бородина.