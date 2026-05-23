Угрозы от Галустяна, дуэль оскорблений с Невским и отложенная свадьба с Катей Клэп: критику российского кино BadComedian 35 лет
Российский блогер, актёр дубляжа и кинообозреватель Евгений Баженов, больше известный публике под псевдонимом BadComedian, 24 мая отмечает свой 35-й день рождения. Его обзоры на фильмы, приправленные едкой иронией и глубоким анализом, собирают миллионы просмотров, а его мнение способно повлиять на репутацию кинопроектов. Карьера Евгения насыщена не только творческими победами, но и громкими конфликтами с представителями киноиндустрии. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография блогераЕвгений Баженов родился 24 мая 1991 года в городе Стерлитамак (Башкирская АССР), а в возрасте 12 лет переехал с семьёй в Подмосковье, где и проживает по сей день. Как ни парадоксально, главный рупор критики российского кино выучился на маркетолога, окончив в 2013 году окончил факультет коммерции и маркетинга РГТЭУ и защитив диплом на тему «вирусные видео».
Его путь к славе начался в 2011 году с блога на YouTube. Тогда платформа только набирала популярность, и Евгений оказался в числе тех, кто сумел уловить дух времени и найти свою нишу. Он начал с небольших роликов, в которых делился впечатлениями о фильмах, но быстро понял, что зрителям нужен не просто отзыв, а глубокий разбор с элементами сатиры.
Позже на него обратило внимание объединение CarambaTV, и вскоре имя BadComedian гремело по всему рунету. Параллельно он занимался стендапом и озвучиванием — его голосом говорит герой Зака Браффа в фильме «Хотел бы я быть здесь», а также персонажи в «Бивне» и даже в культовой игре Cyberpunk 2077. В 2014 году выпускал короткие обзоры на телеканале «Перец», а с ноября 2014 по февраль 2015 года вместе с Иваном Макаревичем и Максимом Голополосовым вёл программу «Герои интернета» на этом же телеканале. В 2015 году сыграл эпизодическую роль в российско-американском боевике «Хардкор».
Любовь, отложенная свадьба и планы на двойнюВ отличие от громких скандалов на работе, личная жизнь Баженова скрыта за плотной завесой, но далеко не скучна. Долгое время Евгений был известен как убеждённый холостяк, пока в его жизни не появилась блогер Екатерина Трофимова, более известная как Катя Клэп. Их отношения начались в 2017 году, и с тех пор пара является одной из самых устойчивых в индустрии контент-создателей.
В начале 2021 года Евгений сделал предложение Кате, и она ответила согласием. В интервью того времени Трофимова откровенно делилась планами о потомстве: «Я планирую родить двоих детей и даже выбрала им имена: Индиана и Мира». Однако свадьбы до сих пор не случилось. В разгар пандемии Баженов заявил, что хочет дождаться послабления ограничений, чтобы сыграть торжество. Видимо, статус «жених» затянулся, и сейчас пара продолжает жить вместе в Подмосковье, сосредоточившись на карьере.
Когда слово становится оружиемЕсли вы думали, что обзоры фильмов — это безобидный юмор, то вы не знаете BadComedian. Его стиль — это тонкая грань между критикой и личным оскорблением для конкретных людей. Главный скандал карьеры — это, безусловно, конфликт с Михаилом Галустяном и его продюсерской командой. После выхода разгромных обзоров на комедии «Бабушка лёгкого поведения» и её сиквелы, где Галустян играл главные роли, ситуация накалилась до предела.
По информации инсайдеров, Галустян, который также является правообладателем товарного знака своих имени и фамилии, пригрозил Баженову судом. Поговаривают, что были задействованы юристы и составлялись претензии за использование образа актёра в пародийных целях. Чтобы не рисковать каналом, Баженов был вынужден удалить несколько видео.
Не менее эпичной стала дуэль с «русским Шварценеггером» Александром Невским. Баженов не раз проходился по фильмам с его участием («Максимальный удар», «Черная роза»), называя их «позорищем». Невский в ответ публично оскорблял критика, называя его «завистливым нищебродом» и «позором семьи». Конфликт тлел годами, но закончился, по сути, вничью — оба получили свою долю хайпа.
Баженов сегодняВ настоящее время Баженов не сбавляет оборотов. Его канал продолжает выпуск масштабных обзоров, которые неизменно становятся событиями номер один в мире онлайн-кинозрителей. Параллельно с разбором старых блокбастеров он активно комментирует новинки. Например, в сентябре 2025 года он заявил, что не планирует смотреть ремейк «Москва слезам не верит».
«Я не смотрел и не планирую смотреть сериал "Москва слезам не верит". Мне не очень интересна тема, и сам сериал меня не заинтересовал. Здесь лично моя проблема с тематикой. Возможно, этот популярный сериал нацелен на какую-то аудиторию, но я видел крайне мало его упоминаний среди моих подписчиков. Если это прибыльно, популярно и люди смотрят, то сериал будут снимать», — высказался Баженов в беседе с NEWS.ru.
Живёт Баженов по-прежнему в посёлке Нахабино Московской области, практически не покидая пределов страны. Несмотря на слухи о политическом давлении после обзора фильма «Крым» (2023 год), он продолжает работу и даже высказывается о голливудских проектах. В 2026 году он предупредил Питера Джексона о сложностях с экранизацией «Сильмариллиона», заметив в интервью НСН:
«Сам первоисточник слабее в том плане, что “Сильмариллион” слишком сложный для визуализации. Как будто в сравнении всё будет проигрывать “Властелину колец”».Кстати, индустрия наконец перестала только бояться и начала использовать его образ. В 2025 году вышел сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым, где персонаж Антона Лапенко — блогер Никита Кисляк — это практически калька с Баженова. Забавно, что сам Евгений узнал об этом из новостей.
«Узнаю об этом из СМИ и обсуждений в Telegram-каналах. Если что, никаких консультаций, ни с кем ничего не обсуждал. В целом я не очень следил, сериал не смотрел. Наверное, как он выйдет, рано или поздно доберусь и ознакомлюсь», — говорил Баженов в интервью «Газете.Ru» в 2025 году.Сегодня главный критик страны остаётся верен себе: честным, независимым и всё таким же дерзким.