Клип с вечеринки Анны Пересильд набрал более полумиллиона просмотров и стал вирусным
Видео с закрытой вечеринки 17-летней звезды Анны Пересильд стало вирусным, набрав более полумиллиона просмотров в Интернете. Ролик со дня рождения дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя опубликовала в личном блоге подруга именинницы Ульяна Спирова.
Девушка показала, как Анна веселится с подругами в полупустом зале. Можно заметить, что на небольшой сцене выступает экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, исполняя песню «Мама Люба», а гости подпевают и танцуют, наслаждаясь атмосферой. В материале Super.ru выложили полное видео, уточняя,что на мероприятии также присутствовала Юлия Пересильд.
Напомним, что молодая артистка, исполнившая главную роль в фильме «Алиса в Стране чудес», отметила свой день рождения 20 мая. Она призналась подписчикам, что мать является для неё «примером во многом». Анна ощущает себя очень удачливой, считая, что близкие люди относятся к ней с трепетным теплом и нежностью. Подробнее о личной и творческой жизни юной звезды, включая её отношенияя с певцом Ваней Дмитриенко читайте здесь.
Читайте также: