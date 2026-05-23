Верку Сердючку требуют «отменить» на Украине за песни на русском языке
Украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, обвинили в лицемерии из-за исполнения песен на русском языке во время гастролей по Европе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, артисту разрешили покинуть страну для выступления на «Евровидении» и устроить концертный тур по Европе. Ему поставили условие, что он будет продвигать украинскую культуру за рубежом.
На самом конкурсе все прошло по плану: Сердючка поддержала украинскую участницу Лелеку, публично высказывалась в поддержку Киева и выступила в финале шоу. Однако на последующих концертах, в частности в Варшаве, артист исполнял популярные песни на русском языке. При этом публика в основном состояла из русскоязычных слушателей.
После этого интернет-пользователи обвинили Данилко в двуличии, заявив, что он способствует популяризации российской культуры, и потребовали запретить ему возвращаться на родину.
