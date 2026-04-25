Угрозы от Цекало, ожоги на съемках и уход от жены к коллеге по работе: как сложилась судьба звезды «Мажора» Александра Обласова?

Актеру Александру Обласову, известному зрителю по роли циничного Жеки Аверьянова в культовом сериале «Мажор», а также по работам в картинах «Цыплёнок жареный», «Камера Мотор» и комедии «Корпорация Морозов», 26 апреля исполняется 48 лет. За плечами этого артиста не только триумфы на съемочной площадке, но и тяжелый груз личных драм. Подробности — в материале «Радио 1».




Биография Александра Обласова

Александр Юрьевич родился 26 апреля 1978 года в посёлке Славянка Приморского края. Его детство прошло под звуки духового оркестра, в котором он играл. Музыкальный руководитель отмечал его способности и прочил карьеру музыканта. Однако, несмотря на музыкальные перспективы, Александр мечтал стать актёром. Он активно участвовал в школьных постановках и концертах. А после поступил в театральный институт в Екатеринбурге, который окончил в 2000 году.

В 2005 году он переехал в Москву, чтобы продолжить образование, и поступил в ГИТИС (РАТИ) на режиссёрский факультет, в мастерскую Сергея Женовача, в том же году стал актёром «Студии театрального искусства».

Долгие годы Обласов был героем «театральных подмостков» и эпизодов, пока в 2014 году случай не привел его на пробы «Мажора». По его собственному признанию, он опоздал на кастинг на час, уже собираясь развернуться и уехать, но все же попал на просмотр и был утвержден. Роль лейтенанта Аверьянова принесла ему всенародную любовь, а критики наконец-то заметили фактуру провинциала, органично вписавшегося в «золотой состав». Успех обрушился на артиста после 30, и с тех пор его фильмография стремительно множится. На сегодняшний день в послужном списке актера насчитывается уже более 150 ролей в кино и сериалах, что говорит о его невероятной работоспособности.

Личная жизнь артиста

Долгое время амурные дела Обласова были скрыты от посторонних взглядов. Известно, что он был женат на актрисе из Риги Ольге Озоллапиня, которая родила ему сына Юру. Казалось, в доме царит идиллия, основанная на традиционных ценностях. Сам артист признавался, что человек «старых понятий»: женившись один раз, планировал жить с женой до конца дней. Однако в один момент эта система треснула.

Скандал разразился, когда Обласов ушел из семьи к коллеге — актрисе Елене Грук-Черновой. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала «Вольная грамота», где Грук-Чернова сыграла горничную. Артист честно признается, что этот поступок дался ему мучительно. В интервью KP.RU он рассказывал, что его грызла совесть, и уходить было «очень страшно».
«Мы развелись. Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую», — оправдывался актер перед публикой.
Однако и эта большая любовь длилась недолго. В сентябре 2025 года стало известно, что актёр вступил в брак в третий раз — его избранницу зовут Евгения Орлова, она из Санкт-Петербурга.

Дружба с Прилучным и угрозы от Цекало

Работа в «Мажоре» запомнилась Обласову не только славой, но и опасными происшествиями. Одним из самых ярких эпизодов из жизни съемочной группы стало ЧП с огнем.
«Один раз мы с Пашей Прилучным чуть не сгорели. Нам нужно было вбежать в дом, где был пожар. Мы отказались от специальной мази, вбежали без нее и сильно обожгли уши. Лицо горело, будто мы попали в микроволновку», — делился артист.
К слову, с Павлом у Обласова сложились теплые рабочие отношения. Хотя актер считает Прилучного «хорошим товарищем» и подчеркивает, что именно «химия» между ними и сделала сериал культовым. Кроме того, артист вспоминает жесткий стиль руководства продюсера Александра Цекало, который в начале пути запугивал актеров: «Не будешь учить текст — мы тебя убьем». Эти слова стали легендарными среди создателей проекта.

Как сейчас живет Обласов

Сегодня Александр Обласов переживает пик своей кинокарьеры. Он снимается сразу в десятке проектов, совмещая драматические роли с комедийными. 2025 год выдался для артиста чрезвычайно урожайным. Зрители могли видеть его в детективной комедии «Домохозяин», драме «Паромщик», комедии «Нейробатя», сериале «Первокурсницы» и продолжении популярного исторического проекта «Государь».

Что касается 2026 года, то планы у актера грандиозные. Уже вышли или готовятся к выходу картины: «Встань и иди», «Жора в огне», «Остров Юрьева» и долгожданный сиквел «Царевна-лягушка 2». Актер также заявлен в проектах «Хоттабыч», «Усынови хакера», «Марик», «Хоккейные папы-2» и «Притворись моей бывшей».

Елена Генералова

