«Нельзя сказать, что сильно подняла»: Кем была в 90-е актриса Алена Хмельницкая

25 апреля 2026, 13:37

Актриса Алёна Хмельницкая в 90-е продавала одежду в магазине

Алена Хмельницкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

55-летняя актриса Алёна Хмельницкая рассказала о периоде работы продавцом в 1990-х годах.





В интервью Антону Привольнову и Марку Лави артистка отметила, что для многих творческих специалистов то время стало серьёзным испытанием. В 1994 году Алена приняла решение уйти из театра и устроиться в магазин одежды. По словам Хмельницкой, торговая точка просуществовала 3,5 года.





«Нельзя сказать, что сильно подняла. Но это был опыт. Это интересно, потому что я занималась всем: я набирала персонал и занималась таможней», — поделилась она.



