«Нельзя сказать, что сильно подняла»: Кем была в 90-е актриса Алена Хмельницкая
55-летняя актриса Алёна Хмельницкая рассказала о периоде работы продавцом в 1990-х годах.
В интервью Антону Привольнову и Марку Лави артистка отметила, что для многих творческих специалистов то время стало серьёзным испытанием. В 1994 году Алена приняла решение уйти из театра и устроиться в магазин одежды. По словам Хмельницкой, торговая точка просуществовала 3,5 года.
«Нельзя сказать, что сильно подняла. Но это был опыт. Это интересно, потому что я занималась всем: я набирала персонал и занималась таможней», — поделилась она.
Алёна Хмельницкая — дочь актёра и режиссёра Бориса Хмельницкого и актрисы Валентины Беляевой. Зрителям она известна по фильмам «Узник замка Иф», «Криминальный талант», а также по сериалам последних лет.