Шакира восхитила фанатов эффектным пляжным образом в Мексике
Во время отдыха в Мексике перед началом европейского турне Шакиру сфотографировали папарацци.
48-летняя артистка привлекла внимание эффектным образом и занятием йогой на берегу океана.
Для тренировок на свежем воздухе певица выбрала откровенный купальник цвета «розовый металлик», украшенный бисерной бахромой. Наряд подчёркивал загорелую кожу, подтянутую фигуру и женственные формы Шакиры.
Без макияжа и с распущенными волосами, артистка с лёгкостью выполняла сложные асаны, демонстрируя отличную физическую форму и природную грацию.
Публика в социальных сетях с восторгом отреагировала на появившиеся кадры, сравнивая певицу с «морской нимфой» и восхищаясь её неувядающей красотой и пластичностью.
Читайте также: