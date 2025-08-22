Достижения.рф

Шакира восхитила фанатов эффектным пляжным образом в Мексике

Шакира предстала в ярком купальнике на мексиканском побережье
Шакира (Фото: Instagram* / @shakira)

Во время отдыха в Мексике перед началом европейского турне Шакиру сфотографировали папарацци.



48-летняя артистка привлекла внимание эффектным образом и занятием йогой на берегу океана.

Для тренировок на свежем воздухе певица выбрала откровенный купальник цвета «розовый металлик», украшенный бисерной бахромой. Наряд подчёркивал загорелую кожу, подтянутую фигуру и женственные формы Шакиры.

Без макияжа и с распущенными волосами, артистка с лёгкостью выполняла сложные асаны, демонстрируя отличную физическую форму и природную грацию.
Публика в социальных сетях с восторгом отреагировала на появившиеся кадры, сравнивая певицу с «морской нимфой» и восхищаясь её неувядающей красотой и пластичностью.

