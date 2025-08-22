«Ещё тот подкаблучник»: Анфиса Чехова откровенно рассказала о планах на ребёнка

22 августа 2025, 15:43

Анфиса Чехова сделала неожиданное заявление о семье

Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о планах на личную жизнь со своим партнёром Александром Златопольским. Об этом сообщает издание StarHit.





Пара стала участницей телешоу «Ставка на любовь», где Чехова, по её словам, впервые за девять лет решила публично рассказать о своих отношениях. В рамках проекта телеведущая сообщила, что уверена в своём избраннике и рассматривает возможность рождения ребёнка.



Со своей стороны, Александр Златопольский подтвердил серьёзность их намерений.

«Не спорю, я ещё тот подкаблучник. У нас серьёзные отношения, мы хотим создать семью. Мы даже думаем о том, чтобы эта семья стала больше», — признался Александр.