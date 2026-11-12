12 ноября 2026, 15:43

Ольга Орлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ольга Орлова прославилась как одна из первых участниц группы «Блестящие», затем начала сольную карьеру и стала телеведущей. В жизни артистки нашлось место и громким успехам, и тяжелым испытаниям. 13 ноября 2026 года певице исполнится 49 лет. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование Ольги Орловой Карьера в группе «Блестящие» Роли в кино и работа на телевидении Дружба с Жанной Фриске Личная жизнь: мужья и дети Ольги Орловой Проблемы со здоровьем Чем занимается Ольга Орлова

Детство и образование Ольги Орловой

Карьера в группе «Блестящие»

Роли в кино и работа на телевидении

Ольга Орлова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Дружба с Жанной Фриске

Личная жизнь: мужья и дети Ольги Орловой

Проблемы со здоровьем

Чем занимается Ольга Орлова