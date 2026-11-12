Уход из «Блестящих», потеря Жанны Фриске и проблемы со здоровьем: испытания Ольги Орловой
Ольга Орлова прославилась как одна из первых участниц группы «Блестящие», затем начала сольную карьеру и стала телеведущей. В жизни артистки нашлось место и громким успехам, и тяжелым испытаниям. 13 ноября 2026 года певице исполнится 49 лет. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».
Детство и образование Ольги ОрловойОльга Орлова родилась 13 ноября 1977 года в Москве. Ее отец Юрий Носов работал врачом, а мать Галина Носова — экономистом. С детства будущая певица занималась музыкой и училась играть на фортепиано. Родители хотели, чтобы дочь получила серьезную профессию. После школы Ольга поступила в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики и получила диплом экономиста.
Карьера в группе «Блестящие»В 1995 году Ольга прошла кастинг в группу «Блестящие». Над созданием коллектива работали композитор Андрей Грозный и продюсер Андрей Шлыков. Тогда певица взяла сценический псевдоним Орлова вместо фамилии Носова. В группе артистка не только пела, но и писала песни. За время ее участия вышли альбомы «Там, только там», «Просто мечты» и «О любви». В 2000 году Орлова покинула коллектив из-за беременности.
После рождения сына исполнительница начала сольную карьеру. В 2001 году она выпустила альбом «Первый», а в 2006-м — «Если ты меня ждешь». В 2007 году Орлова вновь вышла на сцену с бывшими участницами «Блестящих» на премии MTV Russia Music Awards. Позднее она объявила о завершении музыкальной карьеры, но в 2015 году вернулась с синглом «Птица» и продолжила записывать песни.
Роли в кино и работа на телевиденииПервую роль Ольга Орлова сыграла в фильме Рустама Хамдамова «Анна Карамазофф». Премьера картины состоялась в 1991 году на Каннском кинофестивале.
После ухода из «Блестящих» певица продолжила сниматься в кино. Зрители могли увидеть ее в фильмах «Любовь-морковь», «Ирония любви», «Моя безумная семья» и других картинах. В 2004 году артистка появилась в клипе Томаса Андерса Tonight Is the Night. В октябре 2025 года на платформе «Смотрим» стартовало шоу «Может, хватит?!». Орлова стала его ведущей.
Дружба с Жанной ФрискеОльгу Орлову и Жанну Фриске связывала многолетняя дружба. Артистки познакомились еще во времена участия в группе «Блестящие». Смерть Фриске в 2015 году стала тяжелым ударом для певицы. В память о подруге она записала песню «Прощай, мой друг». Орлова стала крестной матерью сына Жанны Платона и рассказывала, что старалась заботиться о мальчике.
После смерти исполнительницы между ее близкими разгорелся конфликт. Он коснулся и Орловой: отец Жанны обвинил ее в неискренности. Певица ответила, что всегда относилась к подруге с любовью и уважением.
Личная жизнь: мужья и дети Ольги ОрловойПервым мужем певицы стал бизнесмен Александр Карманов. Они поженились в 2001 году, а в 2004-м развелись. В этом браке у артистки родился сын Артем. Отношения пары сопровождал скандал. Ранее Карманов состоял в отношениях с певицей Натальей Лагодой. Артистки по-разному рассказывали об обстоятельствах его ухода. Орлова отрицала, что лично знала Лагоду и сообщала ей о своей беременности.
После развода певица встречалась с режиссером Ренатом Давлетьяровым, а затем с бизнесменом Ильей Платоновым. Осенью 2021 года она вышла замуж за бизнесмена Валерия Масалова. В феврале 2023 года супруги объявили о рождении дочери Анны.