Блогер Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

12 ноября 2026, 02:38

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, чтобы улететь на лечение в Китай. Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Константин Третьяков.