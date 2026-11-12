Блогер Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, чтобы улететь на лечение в Китай. Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Константин Третьяков.
Приговор по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам утвердила 5 ноября апелляционная инстанция Мосгорсуда. Ей назначили пять лет условно, штраф в размере 763,5 миллиона рублей, а также запрет администрировать сайты в течение трёх лет. Защита подала кассационную жалобу.
Ситуация осложняется тяжёлым состоянием здоровья Валерии. В феврале у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Осенью болезнь начала прогрессировать — блогер проходит повторный курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей рассмотреть вариант CAR‑T‑клеточной терапии в Китае. В связи с этим защита обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить выезд на лечение в КНР.
Как пояснил адвокат, поскольку Чекалиной назначено условное наказание, заявление о помиловании было подано не через администрацию учреждения, а через интернет-приемную президента. Документ также направили во ФСИН.
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