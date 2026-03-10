Уходил и возвращался в актёрство, был послушником и три раза разводился: жизнь и творчество звезды кино Максима Дрозда
Фильмография актёра Максима Дрозда насчитывает более 100 работ, большая часть из которых посвящена темам героизма, воли к победе и, как говорит сам артист, честности и любви. Чтобы обрести популярность, Дрозду пришлось пройти непростой путь. Он даже оставлял на кое-то время свою профессию. 11 марта актёру исполняется 56 лет. О его творческом пути и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Максима Дрозда: детство, образование и карьераМаксим Дрозд родился в Одессе в семье актёров Георгия Дрозда и Людмилы Курортник, поэтому неудивительно, что в будущем он решил последовать их примеру. Семья со временем перебралась в Киев, где долгое время жила в неблагополучном районе. На улицах было много хулиганов, которые часто грабили людей. Чтобы защитить себя от этого, Максим стал заниматься боксом, позже он получил кандидата в мастера спорта.
Ещё одним его увлечением было чтение художественной литературы, а когда начали открываться первые видеосалоны, он увлёкся просмотром кинофильмов.
После окончания школы Максим решил стать актёром, но ни в один из театральных вузов его не приняли. А потом он получил повестку, и Максим без колебаний отправился в армию, где два года отслужил в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Там он многому научился, улучшил свою физподготовку. Благодаря полученному опыту Дрозд так правдоподобно играет роли военных. Кроме того, он самостоятельно выполняет все трюки.
После демобилизации Максим уехал в Москву и сразу же поступил в Школу-студию МХАТ. Уже на третьем курсе Дрозд дебютировал в кино: он снялся в фильме «Афганец». Окончив учебу, он играл в театре и снимался в кино в эпизодических ролях, но в середине 90-х годов он оставил актёрство и занялся бизнесом.
Жизнь в монастыреДрозду было чуть за 30, когда он отправился в монастырь под Киевом, в Китаевскую пустынь. Он собирался остаться на несколько дней, но ему там так понравилось, что он пробыл полгода.
«Может быть, это был кризис. Возможно, я хотел подвести черту под прошлым и начать новую жизнь», — говорил он о своем решении.Максим стал послушником, сначала убирал в храме, потом ему позволили готовить тесто для просфор. В то время он не общался даже со своей женой и дочерью. Актёр признался, что после посещения монастыря он обрёл силы и веру в себя, чтобы идти дальше по жизни.
Его мать тоже обратилась к религии. Как объяснил Максим, она долгое время служила Богу как послушница, но так и не решилась на постриг. Потом она покинула монастырь, но продолжила жить по монашеским правилам и посвятила свою жизнь молитве.
Спустя несколько лет Максим Дрозд вернулся к актёрской работе. Он рассказал, что случайно встретил знакомого актёра и поделился с ним своим желанием вернуться в профессию. Тот посоветовал ему обратиться в агентство, и Максим последовал его совету. Он быстро стал востребованным актёром, в основном его приглашают сняться в детективных и криминальных кинолентах.
Три брака и дети Максима ДроздаМаксим Дрозд трижды был женат. Первой его избранницей стала Лилия Фомина, с которой он учился в одном классе. У них появилась дочка Дарья. Спустя несколько лет они расстались. Развод прошёл без скандалов, сейчас бывшая жена и дочь проживают в Латвии. Дарья получила специальность психолога.
Второй раз Максим женился на спортсменке Анастасии Бровкиной, которая подарила ему двоих детей: сына Егора и дочь Марию. Егор стал актёром, также он перенял от отца и увлечение боксом, а дочь выучилась на дизайнера.
Со своей третьей избранницей Викторией Полторак он играл в сериале «Проклятый рай». У Виктории уже была дочь Лера, которая часто приходила с ней на съёмки и быстро полюбила Максима. Спустя две недели она обняла его и назвала папой. Это очень тронуло Викторию. Она почувствовала, что это судьба. В 2010 году у них родилась дочь София. Девочка учится в школе Шуберта, занимается художественной гимнастикой. Увы, брак Максима и Виктории распался.
Как складывается жизнь Максима Дрозда сегодняС бывшими женами Дрозд сохранил хорошие отношения, он поддерживает своих детей, участвует в их воспитании.
Максим продолжает сниматься в фильмах. Он всегда посещает церковь перед началом съёмок. Если актёр не получил благословения священника, то он не соглашается на роль.
В свои дни рождения Максим Дрозд совершает паломнические поездки по святым местам и не исключает возможности снова уйти в монастырь. Но если это произойдёт, то он уже не вернётся в мирскую жизнь.
В 2025 году он вновь сыграл роль Климова в 4-й части «Анны-медиума».