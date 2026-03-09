Долина наняла больше телохранителей после скандала с квартирой

09 марта 2026, 16:39

Долина усилила охрану до четырех телохранителей после скандала с квартирой

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Народная артистка России Лариса Долина увеличила число сопровождающих ее специалистов по безопасности после скандала с квартирой в Москве. Об этом «Пятому каналу» рассказал продюсер Сергей Дворцов.