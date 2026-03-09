Достижения.рф

Долина наняла больше телохранителей после скандала с квартирой

Долина усилила охрану до четырех телохранителей после скандала с квартирой
Народная артистка России Лариса Долина увеличила число сопровождающих ее специалистов по безопасности после скандала с квартирой в Москве. Об этом «Пятому каналу» рассказал продюсер Сергей Дворцов.



По его словам, теперь на гастролях и столичных мероприятиях певицу защищают не меньше четырех телохранителей. У артистки есть два райдера — технический и бытовой. В первом прописаны требования к микрофонам и прочему оборудованию, во втором — закуски и напитки, а также обязательное присутствие охраны.

До этого официальный представитель Долиной Сергей Пудовкин пояснил, что дополнительные меры безопасности пришлось ввести из-за повышенного внимания к личности певицы.

Ранее стало известно, что артистка возглавила рейтинг самых обсуждаемых женщин в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года.

