Долина наняла больше телохранителей после скандала с квартирой
Народная артистка России Лариса Долина увеличила число сопровождающих ее специалистов по безопасности после скандала с квартирой в Москве. Об этом «Пятому каналу» рассказал продюсер Сергей Дворцов.
По его словам, теперь на гастролях и столичных мероприятиях певицу защищают не меньше четырех телохранителей. У артистки есть два райдера — технический и бытовой. В первом прописаны требования к микрофонам и прочему оборудованию, во втором — закуски и напитки, а также обязательное присутствие охраны.
До этого официальный представитель Долиной Сергей Пудовкин пояснил, что дополнительные меры безопасности пришлось ввести из-за повышенного внимания к личности певицы.
Ранее стало известно, что артистка возглавила рейтинг самых обсуждаемых женщин в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года.
Читайте также: