Украинские корни, похудение и работа уборщицей: почему Юлия Сулес — «неправильная мама»? Причины, по которым звезду перестали звать в кино
Путь Юлии Сулес к мечте был очень сложным. Актриса, ставшая известной благодаря сериалу «Восьмидесятые» и другим ярким ролям, выросла в семье инженеров. Подробнее о знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Юлии СулесЮлия Сулес, в девичестве Стадник, родилась 10 марта 1972 года. Она по знаку зодиака — Рыба. В её семье украинские корни: бабушка и дедушка бежали из Киева в голодные 1930-е. Отец звезды родился в Москве и учился там, а затем переехал в подмосковный Чехов, где встретил её мать. Оба родителя работали инженерами-конструкторами. Сестра знаменитости выбрала точные науки и стала физиком-ядерщиком. А вот Юлю с детства тянуло к сцене. Она сама не могла объяснить, откуда возникло это желание.
В программе «Мой герой» она рассказала о своём детстве и начале карьеры. Родные вспоминали, как девочка доставляла им хлопоты своими капризами и шалостями. В школе девочка часто получала замечания за поведение, так как любила пародировать людей. Она прогуливала занятия, чтобы смотреть фильмы в кино. В 8-м классе Юлия поняла, что хочет стать актрисой. Чтобы поступить в театральный вуз, ей нужна была подготовка, поэтому знаменитость записалась в театральную студию в Москве. Каждый день на дорогу она тратила более шести часов, так как семья жила в Чехове.
Родители считали её увлечение актёрским мастерством пустой затеей, и у школьницы возникли сомнения в своих силах. Она не смогла поступить ни в один театральный вуз. Каждый раз, когда девушка подходила к учебному заведению, её охватывала паника. Чтобы преодолеть страх, Юлия устроилась уборщицей в Театр киноактера. Там работали известные артисты Георгий Вицин и Евгений Моргунов. Постепенно её повысили до кассира, а затем до старшего администратора театра. Позже она перешла в Театр Романа Виктюка, но снова вернулась к работе уборщицей. В 22 года Юлия решилась подать документы в вуз. Актриса Екатерина Карпушина поддержала её и помогла подготовиться к поступлению. Однако девушка столкнулась с трудностями: ей не хватало опыта и уверенности. К счастью, её приняли в Актерско-педагогический колледж под управлением А. В. Гребенкина. Позже она без проблем поступила в ГИТИС.
Работа в театреПосле окончания вуза Юлия начала свою карьеру в Русском духовном театре «Глас». Ей доверили роли в нескольких спектаклях. Особенно запомнились постановки «Женитьба Бальзаминова», «Китеж», «Ревизор» и «Капитанская дочка». Позже она попробовала себя в различных антрепризах. В 2021 году участвовала в комедийных спектаклях «Плацкартом до Тибета» и «Жених из шкафа». Она считает, что людям нужны комедии, смех и хорошее настроение. Публика Театра уже несколько лет с удовольствием смотрит постановку «Теща с сюрпризом».
Фильмы с Юлией СулесСулес мечтала появиться на экране, чтобы доказать родителям, что добилась успеха в профессии. Поэтому она отнесла портфолио на «Мосфильм». Ей начали предлагать роли в массовках и эпизодах. В ранних работах у нее были безымянные роли: соседки, продавщицы и родственницы главных героев. Юлия ждала возможности сыграть более заметную роль. Она блестяще исполнила маму жениха Ромы в комедии «Горько!». Актриса понимала, что ее типаж подходит для этого жанра, но надеялась получить серьезную роль.
В начале 2012 года вышел комедийный сериал «Восьмидесятые», где женщина сыграла тетю главного героя Вани — Тамару Смирнову. Сериал имел огромный успех и получил несколько сезонов с высокими рейтингами. Новая волна популярности пришла к ней после выхода шоу «Наша Russia», где знаменитость исполнила роль жены героя Сергея Светлакова. Юлия вспоминала, как в первый день съемок чуть не убежала от партнера в гриме, который производил странное впечатление. Однако ей удалось органично войти в образ супруги.
Актриса имеет средний рост — 165 см и вес около 110 кг. Она никогда не была худой, и ее пышная фигура оказалась востребованной. Когда звезда похудела на 25 кг, ее перестали звать в кино. Режиссеры обращают внимание на фактуру, и если актер меняет образ, это может повлиять на его карьеру. Юлии пришлось вернуться к привычному весу, и она больше не экспериментировала. Знаменитость ценит возможность путешествовать по стране благодаря своей профессии. Особенно ей понравились шолоховские места во время работы над «Тихим Доном», где она сыграла сваху Василису. В сериале «СеняФедя» Юлия снова исполнила колоритную тещу. Она старалась сделать героиню более душевной, чем планировали создатели проекта. Вжиться в роль было легко, хотя сама Сулес против влияния родителей на жизнь детей, если это не обязательная помощь.
Юлия посчитала удачей возможность работать с «Одесским пароходом», основанным на произведениях Михаила Жванецкого. Съемками руководил Сергей Урсуляк, с которым она уже сотрудничала на «Тихом Доне». Зимой 2022 года вышел семейный новогодний фильм «Тайный Санта». На съемках смех был основной движущей силой, хотя ночные смены на улице в мороз были тяжелыми.
Личная жизньНеобычная фамилия Сулес появилась у актрисы благодаря мужу. Юлия и Евгений встретились во время учебы. Возрастное различие в пять лет не стало преградой для их чувств. Они поженились на последнем курсе. Свадьба была шумной и веселой, как и положено студентам. По словам женщины, праздновали несколько дней. Медовый месяц провели в Нижнем Новгороде, гуляя по старинным улочкам, посещая храмы и уютные рестораны. Личная жизнь Сулес сложилась удачно. У нее крепкая и любящая семья. Муж актрисы — писатель, сценарист, актер и киновед. После рождения дочери Вари их отношения стали еще ближе. Юлия считает себя «неправильной мамой», которая всем все разрешает и балует мужа и дочь. Евгений называет супругу муми-мамой — ранимой, нежной и мудрой.
Коллеги отмечают, что она внимательна и сосредоточена на съемках. Актриса умеет собирать вокруг себя людей и обладает отличным чувством юмора. женщина признает, что играть «мегер» бывает тяжело, хотя такие роли ей удаются. В жизни она гораздо мягче, чем ее персонажи. Для семьи удачным выходным считается день, когда все выспались и смотрят вместе кино. Идеальный выходной — это прогулка на природе.