«Настоящий секс-символ»: Валя Карнавал призналась в симпатии к Ольге Серябкиной
Блогер и певица Валя Карнавал призналась, что считает Ольга Серябкина одним из главных секс-символов российской сцены. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Вали, она буквально восхищается артисткой и её образом. При этом отечественные мужчины знаменитость вдохновляют не так сильно.
Карнавал рассказала, что больше симпатизирует зарубежным актёрам — среди её фаворитов оказались Том Харди и Киану Ривз.
На мероприятии «Форум в большом городе от VK» блогерша также поделилась, что осознаёт свою ответственность перед молодой аудиторией. По её словам, многие девушки берут с неё пример, поэтому она старается следить за собой и за тем, какой образ транслирует публике.
