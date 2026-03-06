«Моё альтер эго»: Оксана Самойлова в «голом» платье появилась на показе в Париже

06 марта 2026, 15:13

Оксана Самойлова посетила показ Rick Owens в Париже в прозрачном платье

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова посетила показ мод в Париже в прозрачном платье. Звезда «Выжить в Дубае» опубликовала фото и видео с улиц французской столицы в личном блоге.





В кадрах 37-летняя Оксана позирует в образе от дизайнера Рика Оуэнса по пути на презентацию его коллекции.

«Это моё альтер эго по показам ходит. Не обращайте внимания», — иронично подписала фото Оксана.