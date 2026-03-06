Достижения.рф

«Моё альтер эго»: Оксана Самойлова в «голом» платье появилась на показе в Париже

Оксана Самойлова посетила показ Rick Owens в Париже в прозрачном платье
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова посетила показ мод в Париже в прозрачном платье. Звезда «Выжить в Дубае» опубликовала фото и видео с улиц французской столицы в личном блоге.



В кадрах 37-летняя Оксана позирует в образе от дизайнера Рика Оуэнса по пути на презентацию его коллекции.

«Это моё альтер эго по показам ходит. Не обращайте внимания», — иронично подписала фото Оксана.
Пользователи активно обсуждают внешний вид блогерши. Некоторые комментаторы проводят параллели между её стилем и образами Ким Кардашьян и Бьянки Цензори.

Другие подписчики разделились во мнениях: одна часть публики называет наряд интересным и не видит в нём ничего вызывающего, учитывая прошлые откровенные фото Самойловой. Другая группа критикует образ, считая его чрезмерно вульгарным для матери семейства.

Ранее рэпер Джиган обвинил Оксану Самойлову в провокациях.

