Актриса Валентина Ляпина рассказала о трудностях в съемках картин
Актриса Валентина Ляпина рассказала о работе над фильмом Царевна‑Лягушка 2 и призналась, что некоторые проекты оказались для неё психологически тяжёлыми.
По ее словам, во второй части картины она получила возможность глубже участвовать в развитии своей героини Василисы. Актриса в беседе с «Леди Mail» отмечает, что смогла не только играть роль, но и предлагать идеи для образа — обсуждать реплики, особенности поведения персонажа, а также детали грима и костюма.
После выхода первой части фильма Ляпина анализировала, как можно сделать образ Василисы более современным и психологически сложным. Она старалась уйти от классического образа сказочной принцессы и показать героиню, которая осознаёт свою ценность, умеет делать выбор и не ждёт спасения извне.
Однако, по словам актрисы, не все проекты давались так легко. Одной из самых эмоционально сложных работ для неё стал сериал Жиза, где она сыграла девушку из детдома, постоянно находящуюся в бегстве. Ляпина отметила, что почти каждая сцена требовала сильного эмоционального напряжения и проживания тяжёлых переживаний.
Также непростыми оказались съёмки во втором и третьем сезонах сериала Подслушано. По сюжету героиню актрисы похищает маньяк, и значительная часть сцен проходит в плену. Артистка призналась, что долгое время проводила прикованной наручниками к стулу или трубе, а после съёмок у неё оставались синяки и требовалось время, чтобы восстановиться физически и психологически.
Читайте также: