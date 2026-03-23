Украла 100 миллионов и сравнила мужа с мешком золота: вдову Александра Градского подозревают в обмане. Правда ли, что она родила не от него?
После смерти Александра Градского, скончавшегося 28 ноября 2021 года, разгорелся масштабный конфликт вокруг его наследства. Музыкант не оставил завещания, что стало причиной затяжных судебных разбирательств между его последней супругой Мариной Коташенко и предыдущей семьёй — третьей женой Ольгой Фартышевой, а также их общими детьми Даниилом и Марией. Речь идёт о наследстве общей стоимостью около 2 миллиардов рублей. Спустя более четырёх лет после смерти композитора стороны так и не смогли прийти к компромиссу. Судебные споры продолжаются, а позиции участников конфликта лишь ужесточаются. Подробнее — в материале «Радио 1».
Брак с Мариной Коташенко и последние годы жизниОтношения Александра Градского и Марины Коташенко начались, когда музыканту было около 55 лет, а его избраннице — 20. Они прожили вместе в гражданском браке около 17 лет, воспитывая двоих сыновей, рождённых в 2014 и 2018 годах.
«Встретил Марину на улице. Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил, если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. И тогда я сказал сакраментальную фразу: "Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории" — и заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон», — вспоминал Градский.Александр Градский подчеркивал, что он далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. Он отмечал, что с её данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем он, и поэтому ему удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно с ним.
Официально зарегистрировать отношения пара решила лишь за месяц до смерти артиста. Регистрация брака проходила в домашних условиях: к тому моменту состояние Градского было тяжёлым, он страдал от хронических заболеваний и фактически не мог передвигаться самостоятельно. Церемония проходила при минимальном количестве свидетелей.
«Александр Борисович не мог сидеть, он лежа зарегистрировался. Когда это случилось, я отошла своими делами заниматься, а затем меня позвали. Марина сидела в кресле, Градский как лежал, так и лежал. Я захожу, он говорит: "Нигора, не хочешь меня поздравить? Мы зарегистрировались". Сделала вид, что удивилась, поздравила, ушла. Марина немного посидела и уехала. Первую брачную ночь Градский провел со мной», — вспоминала сиделка музыканта.
Предыдущий брак и отношения с Ольгой ФартышевойДо отношений с Коташенко Градский состоял в браке с Ольгой Фартышевой. Их отношения длились более 20 лет. В этом союзе родились двое детей — Даниил и Мария. Развод состоялся в 2001 году по инициативе Ольги, которая ушла к другому мужчине. При этом дети остались проживать с отцом.
После расставания бывшие супруги сохранили нормальные отношения. По словам Даниила, между родителями существовала устная договорённость: Ольга не претендует на раздел имущества при жизни музыканта, но её доля должна была остаться за ней.
Раздел наследства: изменение долей и судебные спорыИзначально доля Марины Коташенко и её детей оценивалась примерно в 70% от общего наследства. Однако в ходе судебных разбирательств ситуация изменилась. На текущий момент около 70% имущества отошло Ольге Фартышевой и её детям, тогда как Коташенко с сыновьями может рассчитывать примерно на 30%.
По словам адвоката Шоты Горгадзе, представляющего интересы первой семьи, это лишь промежуточный результат. Впереди ожидается серия новых судебных процессов, которые могут ещё сильнее повлиять на итоговое распределение активов.
Юрист также заявил о намерении добиваться признания Марины Коташенко недостойной наследницей и не исключил возможности возбуждения уголовного дела, связанного с предполагаемым хищением части наследственного имущества.
«И это еще только начало, потому что у нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Александром Градским есть большие сомнения!», — заявила Горгадзе.
Оспаривание отцовства младшего сынаОдним из наиболее резонансных аспектов конфликта стало намерение старших детей композитора оспорить его отцовство в отношении младшего сына Ивана, рождённого в 2018 году.
По утверждению стороны истцов, существуют сомнения в биологическом родстве ребёнка с музыкантом. Ранее аналогичная экспертиза уже проводилась в отношении старшего сына Коташенко и Градского — Александра.
«Мы хотим выяснить принадлежность к нашей семье одного из наших братьев — младшего Вани. С Сашей проблем нет. Мы проводили ему ДНК-экспертизу в Америке. И знаем, что он папин сын. У Саши — папины глаза, близорукость. А Ваня на нашего папу совсем не похож», — сказал старший сын композитора Даниил.Ранее появлялись предположения, что в момент рождения ребёнка Градский мог испытывать серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому он не мог стать отцом. Тем не менее результатов экспертизы, подтверждающих или опровергающих родство младшего сына Ивана с Александром Градским, на данный момент нет.
Обвинения в адрес Марины КоташенкоДополнительным предметом спора стала история с крупной суммой наличных денег. Ольга с детьми обвиняют вдову в попытке утаить 105 миллионов рублей наличными, которые хранились в мешках и якобы были украдены в ходе ограбления. Апелляционный суд окончательно эти деньги частью общего наследства.
Марину Коташенко подозревают в инсценировке этого преступления. Тем не менее вдову обязали выплатить остальным наследникам долю лишь от 5 миллионов рублей, которые ей вернул грабитель.
«Самое забавное, что этот вор — двоюродный или троюродный брат сотрудника, который работал у Коташенко на территории объекта и участвовал в строительстве дома. Именно его и взяли. И он же «вернул» деньги», — сообил Даниил.Остальные средства, по информации следствия, исчезли вместе с сообщниками.
В публичном поле также обсуждались записи из личного дневника Коташенко, в которых, по утверждению Ольги Фартышевой, содержались циничные высказывания о Градском. Сообщается, что она сравнивала певца с мешком золота и отмечала, что ей жалко его бросать.
«Последняя фраза, я помню: "Полюби его, как раненое животное, и добей"», — рассказывала Ольга.Однако юридической силы эти материалы не имеют и к делу не приобщены. Адвокат Шота Горгадзе в своих заявлениях подчёркивает, что борьба за наследство далека от завершения. По его словам, ключевые решения ещё впереди, а текущая расстановка сил может измениться.
Перспективы судебного противостоянияНа сегодняшний день конфликт вокруг наследства Александра Градского остаётся открытым. Несмотря на то что значительная часть имущества уже перераспределена в пользу первой семьи, стороны продолжают оспаривать решения судов.
На сегодняшний день Даниил и Мария Градские выиграли очередной судебный спор против вдовы. Суд удовлетворил их требования о пересмотре распределения имущества, что может значительно уменьшить долю Марины Коташенко.
Что входит в наследствоОбщая стоимость активов оценивается примерно в 1 миллиард рублей. В него входят:
- квартиры в центре Москвы;
- загородный особняк в поселке «Новоглаголево»;
- творческое наследие и авторские права;
- земельные участки и коммерческая недвижимость.