«Уже забываем грамматику?»: Известный певец раскритиковал Пугачёву из-за ошибки
Солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин сделал замечание певице Алле Пугачёвой из-за её ошибки в посте после вечеринки на Кипре. Музыкант написал об этом в комментариях к посту Примадонны.
Рогожин обратил внимание на текст, который 76-летняя певица опубликовала в личном блоге. Пугачёва написала, как поздравила подругу с днём рождения: «Наша любимая красавица Стелла справляла свой день рождения в ресторане». Рогожина возмутила грамматическая ошибка.
«А грамматику родного языка уже забываем? Красавица Стелла справлялСЯ свой день рождения...» — написал заслуженный артист России в комментариях.После этого эмигрантка исправила текст. На вечеринке она надела чёрный топ, белую юбку макси и шубку от Prada из искусственного меха. В последнее время Примадонна передвигается с тростью — на неё она опиралась и во время выхода.