«Уже забываем грамматику?»: Известный певец раскритиковал Пугачёву из-за ошибки

23 марта 2026, 16:27

Солист «АукцЫона» Сергей Рогожин сделал замечание Пугачёвой из-за ошибки в посте

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин сделал замечание певице Алле Пугачёвой из-за её ошибки в посте после вечеринки на Кипре. Музыкант написал об этом в комментариях к посту Примадонны.





Рогожин обратил внимание на текст, который 76-летняя певица опубликовала в личном блоге. Пугачёва написала, как поздравила подругу с днём рождения: «Наша любимая красавица Стелла справляла свой день рождения в ресторане». Рогожина возмутила грамматическая ошибка.

«А грамматику родного языка уже забываем? Красавица Стелла справлялСЯ свой день рождения...» — написал заслуженный артист России в комментариях.