«Идти до конца»: Певец SHAMAN раскрыл, зачем ему портрет Путина в каждой гримёрке
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в разговоре с ТАСС объяснил, почему включил портрет президента РФ Владимира Путина в свой райдер как главный пункт.
Исполнитель отметил, что размещает изображение в гримёрке.
«Наш верховный главнокомандующий — человек титанического труда, который является примером не только для меня, но и для миллионов россиян», — заявил артист.По словам Ярослава, авторитет главы государства вдохновляет его не сдаваться и в любых ситуациях «идти до конца». Ззаслуженный артист России добавил, что возит с собой в чемодане фотографию супруги. Следует напомнить, что ранее Дронов рассказал о спонтанном предложении руки и сердца Екатерине Мизулиной.
