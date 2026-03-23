«Идти до конца»: Певец SHAMAN раскрыл, зачем ему портрет Путина в каждой гримёрке

Певец SHAMAN объяснил причину размещения портрета Путина в гримёрке
Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в разговоре с ТАСС объяснил, почему включил портрет президента РФ Владимира Путина в свой райдер как главный пункт.



Исполнитель отметил, что размещает изображение в гримёрке.

«Наш верховный главнокомандующий — человек титанического труда, который является примером не только для меня, но и для миллионов россиян», — заявил артист.
По словам Ярослава, авторитет главы государства вдохновляет его не сдаваться и в любых ситуациях «идти до конца». Ззаслуженный артист России добавил, что возит с собой в чемодане фотографию супруги. Следует напомнить, что ранее Дронов рассказал о спонтанном предложении руки и сердца Екатерине Мизулиной.

Ранее певец SHAMAN раскрыл, на что тратит многомиллионные гонорары.
Ольга Щелокова

