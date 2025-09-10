10 сентября 2025, 17:50

Лариса Долина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Лариса Долина 10 сентября празднует день рождения — 70 лет. Юбилей певица встретит на сцене Государственного Кремлёвского дворца в рамках вечера «В кругу друзей», который пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На праздник приглашены не только коллеги-звёзды, но и воспитанники её Музыкальной академии. «Радио 1» расскажет о творческом пути певицы и ее личной жизни.





Содержание Биография Ларисы Долиной: детство и юность Начало карьеры Ларисы Долиной: от Одессы до Москвы Прорыв и сольная карьера Преподавательская деятельность и скандалы Роли в кино и на телевидении Личная жизнь Ларисы Долиной Нападения в молодости: признание Ларисы Долиной Жертва мошенников: продала квартиру за 112 миллионов

Биография Ларисы Долиной: детство и юность

Начало карьеры Ларисы Долиной: от Одессы до Москвы

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)



Прорыв и сольная карьера

Преподавательская деятельность и скандалы

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)



«В чем заключается сложность характера? В том, что я очень требовательный человек. Когда требую, чтобы музыканты приходили вовремя на репетицию, это сложный характер? Если музыкант перед концертом выходит на сцену в определенном состоянии, я лишаю его зарплаты не просто за один концерт, а за месяц. В этом и заключается сложность моего характера. Да, очень много слышала про свой ужасный нрав. "Долина — стерва". Ну и хорошо!», — отмечала певица.

Роли в кино и на телевидении

Личная жизнь Ларисы Долиной

«Мы просто выкрали ее из окна. Муж подогнал машину в три часа ночи, я схватила ребенка и прыгнула в окно. Без всяких документов, без всего. И мы поехали домой», — вспоминала она.

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)



«Илья подходит и восхищенно говорит: "Вы такая красивая!" И я почувствовала, что это не просто комплимент. Меня как током ударило, у меня такого в жизни никогда не было. Потом на гастролях я к нему присматривалась, мы много общались, и я поняла, какой это эмоциональный, тонкий, чуткий человек», — рассказывала певица.

Нападения в молодости: признание Ларисы Долиной

«Я вырвалась, начала орать на весь подъезд, сорвала голос, неделю петь не могла. Сверху прибежал сосед, с третьего этажа. Услышал мой крик, и этот сбежал сразу», — поделилась Долина.

Жертва мошенников: продала квартиру за 112 миллионов