Украла ребенка из больницы, раскритиковала Карнавал и нашла молодого любовника: Ларисе Долиной 70 лет, как сложилась судьба певицы
Народная артистка России Лариса Долина 10 сентября празднует день рождения — 70 лет. Юбилей певица встретит на сцене Государственного Кремлёвского дворца в рамках вечера «В кругу друзей», который пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На праздник приглашены не только коллеги-звёзды, но и воспитанники её Музыкальной академии. «Радио 1» расскажет о творческом пути певицы и ее личной жизни.
Биография Ларисы Долиной: детство и юностьБудущая звезда эстрады родилась 10 сентября 1955 года в Баку в семье строителя Александра Кудельмана и машинистки Галины. Её семья имела еврейские корни по линии отца, и артистка никогда этого не скрывала. Девичью фамилию матери она взяла в качестве сценического псевдонима — ради благозвучия.
Когда Ларисе было три года, семья переехала в Одессу. Уже в шесть лет девочку отдали в музыкальную школу, где она училась игре на виолончели. Выпускницей она стала в 1970 году.
Интересно, что в юности Долина выбирала между музыкой и карьерой переводчика: она обожала английский язык и даже посещала курсы. Однако решающим моментом стало её первое выступление в пионерском лагере, где она спела вместе с ансамблем «Магелланы». Именно тогда Долина поняла, что её путь — сцена.
В 12 лет она начала выступать с ансамблями, а позже — петь в ресторанах. В девятом классе, пройдя ряд прослушиваний, юная певица попала в ансамбль «Волна». Ради творчества ей пришлось окончить школу экстерном. Уже в 1971 году Лариса получила титул «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи».
Начало карьеры Ларисы Долиной: от Одессы до МосквыВ 1973 году Лариса Долина покинула ансамбль и устроилась в ресторан «Чёрное море», где приобрела популярность за пределами Одессы. Вскоре певицу пригласили работать в Армении, в ансамбле «Армина». Родители были против, но Долина настояла на своём.
Четыре года в Ереване оказались непростыми: были и успехи, и финансовые трудности. Однако именно там она получила приглашение в Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Орбеляна. В 1978 году певица стала лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей советской песни в Сочи.
Прорыв и сольная карьераПосле этого Лариса Долина получила предложение от эстрадно-джазового оркестра «Современник» Анатолия Кролла. С ним она объездила весь Советский Союз и даже выступала за его пределами. Параллельно певица училась в Гнесинском училище, а затем — в институте. Учёбу она совмещала с гастролями и закончила факультет эстрады в 1986 году.
В 1985-м артистка представила свою первую сольную программу «Затяжной прыжок». До 1997 года Долина выпустила ещё восемь концертных программ, сотрудничала с композиторами Виктором Резниковым, Михаилом Таничем, Русланом Горобцом. Именно в этот период появилась её легендарная песня «Погода в доме», ставшая настоящим «счастливым билетом» певицы.
В 1999 году Долина исполнила песню «Стена» и выступила в дуэте с Валерием Леонтьевым в рок-опере «Джордано».
С начала 2000-х певица вернулась к джазу и начала активно работать в этом направлении. За песню «Цветы под снегом», исполненную с Александром Панайотовым, она получила «Золотой граммофон».
Преподавательская деятельность и скандалыВ 2016 году Лариса Долина возглавила кафедру эстрадно-джазового пения в МГИК. Её строгость проявилась с первых экзаменов: певица отчислила треть студентов-заочников и выступила за отмену заочной формы обучения.
Жёсткий характер проявился и на шоу «Музыкалити», где Долина резко раскритиковала блогера Валю Карнавал, заявив, что та «поёт мимо нот» и «должна петь на кухне». Конфликт завершился лишь в 2023 году примирением. В 2022 году певица открыла собственную Музыкальную академию, где помогает молодым артистам.
«В чем заключается сложность характера? В том, что я очень требовательный человек. Когда требую, чтобы музыканты приходили вовремя на репетицию, это сложный характер? Если музыкант перед концертом выходит на сцену в определенном состоянии, я лишаю его зарплаты не просто за один концерт, а за месяц. В этом и заключается сложность моего характера. Да, очень много слышала про свой ужасный нрав. "Долина — стерва". Ну и хорошо!», — отмечала певица.
Роли в кино и на телевиденииЕщё в 1980-е годы Лариса Долина зарекомендовала себя как актриса. В 1982 году она исполнила песню «Три белых коня» для фильма «Чародеи», снялась в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза», а позже сыграла черепаху Тортиллу и Крестную Фею в музыкальных постановках. В 2020 году Долина появилась в шоу «Маска»
Личная жизнь Ларисы ДолинойВ 1983 году Лариса Долина впервые вышла замуж — её избранником стал дирижёр ансамбля «Современник» Анатолий Миочинский. У пары родилась дочь Ангелина. Артистка призналась, что первой с рождением дочери ее поздравила Алла Пугачёва, с которой у Долиной долгое время был конфликт.
Однако радость материнства омрачилась драматичными событиями: новорождённая заболела гемолитической желтухой и попала в больницу. Родителям не сообщили, куда именно ее перевели, и певице пришлось в буквальном смысле искать малышку по московским больницам. Девочка нашлась в тяжёлом состоянии в Морозовской больнице. Долина позже рассказывала, что они с мужем просто «выкрали» ребёнка.
«Мы просто выкрали ее из окна. Муж подогнал машину в три часа ночи, я схватила ребенка и прыгнула в окно. Без всяких документов, без всего. И мы поехали домой», — вспоминала она.С Миочинским брак продлился 7 лет. Развод стал неизбежным из-за его пристрастия к алкоголю и болезненной ревности.
Следующим избранником певицы стал гитарист Виктор Митязов, но до брака дело не дошло. После него в жизни артистки появился бас-гитарист и продюсер Илья Спицын, который был моложе её на 13 лет.
«Илья подходит и восхищенно говорит: "Вы такая красивая!" И я почувствовала, что это не просто комплимент. Меня как током ударило, у меня такого в жизни никогда не было. Потом на гастролях я к нему присматривалась, мы много общались, и я поняла, какой это эмоциональный, тонкий, чуткий человек», — рассказывала певица.Однако в 2017 году певица объявила о расставании. Причиной стала другая женщина в жизни Спицына, а также отсутствие общих детей. Позднее в СМИ появились сведения, что у продюсера родился ребёнок в новой семье.
В одном из интервью в 2021 году Долина призналась, что теперь предпочитает одиночество, посвящая время дочери и внучке.
Нападения в молодости: признание Ларисы ДолинойЛариса Долина откровенно рассказала о тяжёлых эпизодах своей молодости. Артистка призналась, что однажды едва не стала жертвой изнасилования. По словам певицы, инцидент произошёл в Ереване, когда она возвращалась домой. В подъезде её подстерёг неизвестный мужчина и напал. Спастись удалось благодаря крикам о помощи.
«Я вырвалась, начала орать на весь подъезд, сорвала голос, неделю петь не могла. Сверху прибежал сосед, с третьего этажа. Услышал мой крик, и этот сбежал сразу», — поделилась Долина.При этом это было не единственное нападение в том же доме. До этого певица столкнулась в подъезде с другим злоумышленником. На этот раз мужчина угрожал ножом. Артистке удалось вырваться и быстро закрыться в своей квартире. Певица призналась, что о случившемся она не рассказывала даже родителям.
Жертва мошенников: продала квартиру за 112 миллионовВ 2024 году артистка оказалась жертвой мошенников. Её пятикомнатная квартира в центре Москвы стоимостью около 180 млн рублей была продана за 112 млн. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и убедили певицу передать деньги «для сохранности». Впоследствии деньги исчезли.
После возбуждения уголовного дела выяснилось, что одной из участниц аферы была Анжела Цырульникова. Спустя два года квартиру вернули Долиной, так как сделку признали недействительной. Покупательница жилья Полина Лурье осталась без 112 млн рублей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская