Ксения Раппопорт спустя четыре дня навестила задержанную с наркотиками дочь Аглаю Тарасову

10 сентября 2025, 14:50

SHOT: Раппопорт навестила задержанную с наркотиками дочь Тарасову

Аглая Тарасова (слева) и Ксения Раппопорт (фото: Instagram* @kseniarappoport)

Известная актриса Ксения Раппопорт впервые появилась на публике после задержания своей дочери – актрисы Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.