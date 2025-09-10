Ксения Раппопорт спустя четыре дня навестила задержанную с наркотиками дочь Аглаю Тарасову
Известная актриса Ксения Раппопорт впервые появилась на публике после задержания своей дочери – актрисы Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что звезду фильма «Лёд» задержали в аэропорту Шереметьево по прибытии из Израиля. В багаже актрисы обнаружили вейп с наркотическим веществом. Суд запретил Тарасовой покидать квартиру в ночное время.
Раппопорт навестила дочь только через четыре дня после заседания суда. Она провела в квартире Аглаи около трёх часов, после чего быстро покинула здание и уехала на чёрном Mercedes. До этого дня актриса не появлялась на публике, а Тарасова, по словам очевидцев, не выходила из дома и общалась с внешним миром исключительно через помощника, который доставлял ей еду и вещи.
Ксения Раппопорт в последние годы практически не снимается в России. Актриса открыто критиковала СВО и, вероятнее всего, сейчас проживает в Италии, где владеет виллой на побережье. Однако, несмотря на репутацию оппозиционной артистки, Раппопорт продолжает вести бизнес в России: у неё действует индивидуальное предпринимательство, а также есть элитная квартира в районе Хамовники, приобретённая уже после начала СВО.
Пока Аглая Тарасова официально находится под следствием, её мать, по-видимому, решила временно остаться в Москве. Комментариев от актрисы или её представителей на момент публикации не поступало.
