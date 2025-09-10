«Королева марафонов» Елена Блиновская скоро может выйти на свободу
Блогер, более известная как «королева марафонов», Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за налоговые преступления и отмывание денег, уже может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщил адвокат Андрей Мишонов в беседе с KP.RU.
По словам юриста, с учётом домашнего ареста и времени, проведённого в СИЗО, Блиновская фактически уже отбыла 2 года и 11 месяцев, что составляет более половины назначенного срока. Это даёт ей право подать на УДО после вступления приговора в законную силу.
При этом Мишонов объяснил, что столичные суды подходят к вопросам УДО строже, чем региональные. В связи с этим, шансы на досрочное освобождение зависят от поведения осуждённой и характеристик от администрации колонии.
Напомним, 3 марта 2025 года Блиновскую признали виновной сразу по трём статьям Уголовного кодекса об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денежных средств и незаконном обороте средств платежей.
Помимо пятилетнего срока, суд также назначил ей штраф в один миллион рублей и запрет на занятие коммерческой деятельностью в течение четырёх лет.
На волне популярности Блиновская зарабатывала миллионы на онлайн-марафонах личностного роста и исполнения желаний, однако в итоге оказалась в центре громкого уголовного дела о теневых доходах и финансовых махинациях.
