«Королева марафонов» Елена Блиновская скоро может выйти на свободу

10 сентября 2025, 15:13

Адвокат Мишонов: Блиновская уже может подать на УДО

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Блогер, более известная как «королева марафонов», Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за налоговые преступления и отмывание денег, уже может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщил адвокат Андрей Мишонов в беседе с KP.RU.