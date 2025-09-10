«Какие-то имбецилы»: Пригожин опроверг слухи об избиении Лианы Шульгиной
В СМИ разгорелись обсуждения в отношении сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Как пишет Общественная Служба Новостей, ему приписывают избиение супруги Лианы.
Некоторые издания проводят параллели с якобы имевшими место случаями домашнего насилия со стороны отца Арсения, хотя эти сведения не подтвердились.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал появившиеся сообщения со стороны «анонимных источников» похожими на заказные публикации и отверг обвинения. По его словам, утверждения о том, что Арсений наносил жене увечья, «идиотские» и распространяются «недожурналистами».
«Это настолько идиотские слухи, их распространяют, честно говоря, какие-то имбецилы. Лиана просто получила травму головы после падения со стула, а мы все, в том числе и Арсений, постоянно находимся на связи и следим за ее состоянием», — добавил Пригожин.
Продюсер охарактеризовал Арсения как спокойного, воспитанного человека, который «не стал бы проявлять агрессию и даже не повысит голос» на супругу. Он потребовал опровержений от изданий, распространяющих недостоверную информацию.