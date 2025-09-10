«Какие-то имбецилы»: Пригожин опроверг слухи об избиении Лианы Шульгиной

10 сентября 2025, 15:01

ОСН: Продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи об избиении Лианы Шульгиной

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В СМИ разгорелись обсуждения в отношении сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Как пишет Общественная Служба Новостей, ему приписывают избиение супруги Лианы.





Некоторые издания проводят параллели с якобы имевшими место случаями домашнего насилия со стороны отца Арсения, хотя эти сведения не подтвердились.



Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал появившиеся сообщения со стороны «анонимных источников» похожими на заказные публикации и отверг обвинения. По его словам, утверждения о том, что Арсений наносил жене увечья, «идиотские» и распространяются «недожурналистами».





«Это настолько идиотские слухи, их распространяют, честно говоря, какие-то имбецилы. Лиана просто получила травму головы после падения со стула, а мы все, в том числе и Арсений, постоянно находимся на связи и следим за ее состоянием», — добавил Пригожин.