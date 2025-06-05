Стилист Лисовец высказался о похожем на гениталии наряде певицы IOWA

Владислав Лисовец не заметил сходства наряда IOWA с гениталиями
Владислав Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)

Владислав Лисовец высказался о провокационном наряде певицы IOWA, в котором она выступила на концерте в День защиты детей в Великом Новгороде. Соответствующий пост появился в Telegram-канале стилиста.



Напомним, что костюм артистки раскритиковали за схожесть с гениталиями.

Лисовец отметил, что певица действительно любит и часто выбирает необычные образы. При этом он не заметил сходства наряда с указанной частью мужского тела.

Стилист обратился к критикам IOWA и предложил взглянуть на наряд вживую. По его словам, в нём он увидел стремящуюся ввысь ракету, которая летит в светлое будущее «без вечно ворчащих людей».

Ранее IOWA также прокомментировала критику в свой адрес. Она подчеркнула, что отработала в такой концепции уже два мероприятия и совершенно не понимает, что сейчас происходит. Она добавила, что до этого не получила ни одного гневного комментария по поводу своего образа.

Анастасия Чинкова

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