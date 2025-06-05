Стилист Лисовец высказался о похожем на гениталии наряде певицы IOWA

05 июня 2025, 14:30

Владислав Лисовец не заметил сходства наряда IOWA с гениталиями

Владислав Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)

Владислав Лисовец высказался о провокационном наряде певицы IOWA, в котором она выступила на концерте в День защиты детей в Великом Новгороде. Соответствующий пост появился в Telegram-канале стилиста.