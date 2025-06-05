Стилист Лисовец высказался о похожем на гениталии наряде певицы IOWA
Владислав Лисовец высказался о провокационном наряде певицы IOWA, в котором она выступила на концерте в День защиты детей в Великом Новгороде. Соответствующий пост появился в Telegram-канале стилиста.
Напомним, что костюм артистки раскритиковали за схожесть с гениталиями.
Лисовец отметил, что певица действительно любит и часто выбирает необычные образы. При этом он не заметил сходства наряда с указанной частью мужского тела.
Стилист обратился к критикам IOWA и предложил взглянуть на наряд вживую. По его словам, в нём он увидел стремящуюся ввысь ракету, которая летит в светлое будущее «без вечно ворчащих людей».
Ранее IOWA также прокомментировала критику в свой адрес. Она подчеркнула, что отработала в такой концепции уже два мероприятия и совершенно не понимает, что сейчас происходит. Она добавила, что до этого не получила ни одного гневного комментария по поводу своего образа.
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