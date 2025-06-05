Муцениеце намекнула на пополнение в семье с Петром Дрангой

05 июня 2025, 14:16

Актриса Агата Муцениеце ждет малыша от Петра Дранги

Агата Муцениеце ( Фото Instagram*: @agataagata )

Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности, появившись на открытии Забайкальского международного кинофестиваля в обтягивающем белом платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru. Артистка улыбалась и охотно позировала для фотографов, чем еще больше подогрела интерес публики.