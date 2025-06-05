Муцениеце намекнула на пополнение в семье с Петром Дрангой
Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности, появившись на открытии Забайкальского международного кинофестиваля в обтягивающем белом платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru. Артистка улыбалась и охотно позировала для фотографов, чем еще больше подогрела интерес публики.
Ранее Муцениеце уже появлялась с заметным животом на шоу «Абсолютно другая нага», где заявила, что эти съемки для нее — последние в 2025 году. В начале марта стало известно о помолвке актрисы с музыкантом Петром Дрангой. Избранник сделал ей романтичное предложение с букетом роз, а свадьба, вероятно, не за горами.
Для Агаты это будет второй брак. Ее первым мужем был актер Павел Прилучный. Журналистка Ксения Собчак также отметила красоту новой пары и выразила радость за Муцениеце и Дрангу.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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