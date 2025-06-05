Кристина Орбакайте сообщила, что воссоединилась с семьей

05 июня 2025, 13:49

Певица Орбакайте прилетела к 13-летней дочери в США после гастролей по Европе

Кристина Орбакайте (Фото: Инстаграм*/orbakaite_k)

Кристина Орбакайте сообщила о воссоединении с семьей в США после гастролей по Европе. В социальных сетях певица опубликовала видео, сделанное в машине вместе с 13-летней Клавдией.







«Ну что, вернулись родители. Теперь ждем каникул», — рассказала звездная мама.