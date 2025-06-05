Кристина Орбакайте сообщила, что воссоединилась с семьей
Певица Орбакайте прилетела к 13-летней дочери в США после гастролей по Европе
Кристина Орбакайте сообщила о воссоединении с семьей в США после гастролей по Европе. В социальных сетях певица опубликовала видео, сделанное в машине вместе с 13-летней Клавдией.
«Ну что, вернулись родители. Теперь ждем каникул», — рассказала звездная мама.Первый концерт состоялся в Лимассоле, где проживает ее мать, последний — в Вильнюсе, где артистка увиделась с отцом. В настоящее время она находится в Соединенных Штатах вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью.
Ранее сообщалось, что 25 мая, в свой день рождения, Кристина Орбакайте выступила в Эстонии. На сцене она призналась в теплых чувствах к местной публике и заявила, что соскучилась по зрителям.
*Запрещен в РФ