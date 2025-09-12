Достижения.рф

«Улица разбитых фонарей» сегодня: как живут звезды сериала спустя 30 лет и кого из актеров проекта уже нет в живых?

Алексей Нилов, Сергей Селин, Александр Половцев И Михаил Трухин (фото: legion-media / PXP1330511)

Сериал «Улицы разбитых фонарей» по праву считается культовым для российского телевидения. За более чем два десятилетия зрители увидели 500 эпизодов, а герои проекта стали почти родными для миллионов россиян. За прошедшие 30 лет многие актеры изменили свою жизнь: кто-то продолжает сниматься в кино, кто-то ушел из жизни, а кто-то нашел себя в политике или театре. Подробнее об ​их судьбе расскажет «Радио ​1».



Михаил Трухин — майор Волков

Вячеслав Волков был честным и принципиальным сотрудником отдела. С каждой новой серией его герой становился все серьезнее. Михаил Трухин посвятил сериалу почти 20 лет, но плотный график разрушил его первый брак. После ухода из проекта в 2014 году актер пережил кризис: остался без семьи и работы.

Позже он сумел наладить жизнь: женился второй раз, воспитывает троих детей и активно снимается. Среди последних работ — «Ивановы-Ивановы» и «Фитнес». Сейчас актеру 53 года.

Трухин стал частью интернет-культуры благодаря популярной фразе «котлетка с пюрешкой», прозвучавшей в диалоге его персонажа с дворником Петровичем.

Михаил Трухин (фото: Instagram* / troukhine)

Юрий Кузнецов — подполковник Петренко («Мухомор»)

3 сентября Юрию Кузнецову исполнилось 79 лет. В сериале он воплотил образ подполковника Петренко, известного зрителям по прозвищу Мухомор. Его герой стал для подчиненных строгим, но справедливым «отцом». Кузнецов не против того, что прозвище закрепилось за ним и в жизни — он считает это частью своей популярности.

После завершения «Улиц» актер продолжил сниматься в проектах про работу полиции: «Литейный», «Опера». В 2022 году он удивил зрителей, сыграв священника в фильме «Непослушник», а позже — разведчика в сериале «Тетя Марта».

В личной жизни актер пережил тяжелую утрату: в 2012 году умерла его жена Ирина, с которой он был в браке 20 лет. После этого он так и не встретил новую любовь. У Кузнецова две взрослые дочери от разных браков и внук Николай.

Юрий Кузнецов (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Алексей Нилов — Андрей Ларин

Андрей Ларин — интеллигентный сыщик и любимец зрительниц. Его трагическая смерть от взрыва гранаты стала шоком для аудитории. Примечательно, что роль подрывника исполнил еще совсем молодой Данила Козловский.

В реальной жизни Алексей Нилов тоже прошел через множество испытаний: разводы, алкогольную зависимость, тяжелые кризисы. Несмотря на это, именно роль Ларина сделала его знаменитым, а последующие работы не смогли повторить успех.

Сегодня актер по-прежнему снимается. В 2023 году он появился в сериале «Изгой» и драме «Группа крови», а также сыграл криминального авторитета в «Полицейском братстве», что стало полной противоположностью его культовому образу. Сейчас Нилову 61 год.

Алексей Нилов (фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»)

Сергей Селин — Анатолий Дукалис

Анатолий Дукалис был душой отдела — добрый, верный и жизнерадостный персонаж. Его гибель от рук бандитов стала еще одним ударом для поклонников. После сериала Сергей Селин продолжил сниматься в криминальных проектах: «Убойная сила», «Литейный». Кроме того, актер занялся политикой и стал членом партии «Единая Россия».

В личной жизни у Селина были сложности: два брака, трое детей. Недавно он развелся с супругой, которая была младше на 24 года. С ней он прожил 15 лет. Сейчас актеру 64 года.

Сергей Селин (фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»)

Александр Лыков — капитан Казанцев («Казанова»)

Капитан Владимир Казанцев, или Казанова, запомнился зрителям обаянием, шляпой и шарфом. Его харизма покорила женскую часть аудитории. Александр Лыков ушел из сериала во втором сезоне, но его карьера сложилась успешно: он снялся более чем в 90 проектах, среди которых «Бандитский Петербург» и комедия «Гранд».

В личной жизни у актера все стабильно: он уже 40 лет женат, у него двое детей и четверо внуков. Сейчас Лыкову 63 года, он активно участвует в религиозной жизни и служит в храме пономарем.

Александр Лыков (фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»)

Анастасия Мельникова — Настя Абдулова

Настя Абдулова попала в отдел по блату, но доказала свою состоятельность и стала частью команды. Анастасия Мельникова ушла из проекта в пятом сезоне, после чего подалась в политику: с 2011 года она — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампред комиссии по культуре.

Несмотря на политическую карьеру, актриса продолжает играть в театре и кино. Однако ее жизнь омрачена трагедиями: смерть мамы, брата и мужа, а также тяжелая болезнь, изменившая ее внешность. У нее есть дочь Маша, которая тоже стала актрисой.

Анастасия Мельникова (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Александр Половцев — полковник Олег Соловец («Георгич»)

Персонаж Половцева, Георгич, был требовательным и строгим руководителем отдела. Он остался в сериале до самого конца — до 2019 года, став единственным актером, кто прошел весь путь вместе с проектом. Несмотря на это, Половцев успешно избежал ярлыка «актера одной роли». В сериале «Восьмидесятые» он блестяще сыграл отца семейства, доказав, что способен на разноплановые роли.

Актер женат, у него трое детей: два сына и дочь. В 2019 году он стал дедушкой.

Александр Половцев (фото: кадр из сериала «Улицах разбитых фонарей»)

Актеры «Улиц разбитых фонарей», которых больше нет

К сожалению, не все актеры дожили до наших дней. Зрители навсегда запомнят Дмитрия Гранкина, Галину Карелину, Кирилла Датешидзе, Вадима Алферова, Алексея Кабанова, Лейлу Киракосян и Геннадия Косарева.

