«Улица разбитых фонарей» сегодня: как живут звезды сериала спустя 30 лет и кого из актеров проекта уже нет в живых?
Сериал «Улицы разбитых фонарей» по праву считается культовым для российского телевидения. За более чем два десятилетия зрители увидели 500 эпизодов, а герои проекта стали почти родными для миллионов россиян. За прошедшие 30 лет многие актеры изменили свою жизнь: кто-то продолжает сниматься в кино, кто-то ушел из жизни, а кто-то нашел себя в политике или театре. Подробнее об их судьбе расскажет «Радио 1».
Михаил Трухин — майор ВолковВячеслав Волков был честным и принципиальным сотрудником отдела. С каждой новой серией его герой становился все серьезнее. Михаил Трухин посвятил сериалу почти 20 лет, но плотный график разрушил его первый брак. После ухода из проекта в 2014 году актер пережил кризис: остался без семьи и работы.
Позже он сумел наладить жизнь: женился второй раз, воспитывает троих детей и активно снимается. Среди последних работ — «Ивановы-Ивановы» и «Фитнес». Сейчас актеру 53 года.
Трухин стал частью интернет-культуры благодаря популярной фразе «котлетка с пюрешкой», прозвучавшей в диалоге его персонажа с дворником Петровичем.
Юрий Кузнецов — подполковник Петренко («Мухомор»)3 сентября Юрию Кузнецову исполнилось 79 лет. В сериале он воплотил образ подполковника Петренко, известного зрителям по прозвищу Мухомор. Его герой стал для подчиненных строгим, но справедливым «отцом». Кузнецов не против того, что прозвище закрепилось за ним и в жизни — он считает это частью своей популярности.
После завершения «Улиц» актер продолжил сниматься в проектах про работу полиции: «Литейный», «Опера». В 2022 году он удивил зрителей, сыграв священника в фильме «Непослушник», а позже — разведчика в сериале «Тетя Марта».
В личной жизни актер пережил тяжелую утрату: в 2012 году умерла его жена Ирина, с которой он был в браке 20 лет. После этого он так и не встретил новую любовь. У Кузнецова две взрослые дочери от разных браков и внук Николай.
Алексей Нилов — Андрей ЛаринАндрей Ларин — интеллигентный сыщик и любимец зрительниц. Его трагическая смерть от взрыва гранаты стала шоком для аудитории. Примечательно, что роль подрывника исполнил еще совсем молодой Данила Козловский.
В реальной жизни Алексей Нилов тоже прошел через множество испытаний: разводы, алкогольную зависимость, тяжелые кризисы. Несмотря на это, именно роль Ларина сделала его знаменитым, а последующие работы не смогли повторить успех.
Сегодня актер по-прежнему снимается. В 2023 году он появился в сериале «Изгой» и драме «Группа крови», а также сыграл криминального авторитета в «Полицейском братстве», что стало полной противоположностью его культовому образу. Сейчас Нилову 61 год.
Сергей Селин — Анатолий ДукалисАнатолий Дукалис был душой отдела — добрый, верный и жизнерадостный персонаж. Его гибель от рук бандитов стала еще одним ударом для поклонников. После сериала Сергей Селин продолжил сниматься в криминальных проектах: «Убойная сила», «Литейный». Кроме того, актер занялся политикой и стал членом партии «Единая Россия».
В личной жизни у Селина были сложности: два брака, трое детей. Недавно он развелся с супругой, которая была младше на 24 года. С ней он прожил 15 лет. Сейчас актеру 64 года.
Александр Лыков — капитан Казанцев («Казанова»)Капитан Владимир Казанцев, или Казанова, запомнился зрителям обаянием, шляпой и шарфом. Его харизма покорила женскую часть аудитории. Александр Лыков ушел из сериала во втором сезоне, но его карьера сложилась успешно: он снялся более чем в 90 проектах, среди которых «Бандитский Петербург» и комедия «Гранд».
В личной жизни у актера все стабильно: он уже 40 лет женат, у него двое детей и четверо внуков. Сейчас Лыкову 63 года, он активно участвует в религиозной жизни и служит в храме пономарем.
Анастасия Мельникова — Настя АбдуловаНастя Абдулова попала в отдел по блату, но доказала свою состоятельность и стала частью команды. Анастасия Мельникова ушла из проекта в пятом сезоне, после чего подалась в политику: с 2011 года она — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампред комиссии по культуре.
Несмотря на политическую карьеру, актриса продолжает играть в театре и кино. Однако ее жизнь омрачена трагедиями: смерть мамы, брата и мужа, а также тяжелая болезнь, изменившая ее внешность. У нее есть дочь Маша, которая тоже стала актрисой.
Александр Половцев — полковник Олег Соловец («Георгич»)Персонаж Половцева, Георгич, был требовательным и строгим руководителем отдела. Он остался в сериале до самого конца — до 2019 года, став единственным актером, кто прошел весь путь вместе с проектом. Несмотря на это, Половцев успешно избежал ярлыка «актера одной роли». В сериале «Восьмидесятые» он блестяще сыграл отца семейства, доказав, что способен на разноплановые роли.
Актер женат, у него трое детей: два сына и дочь. В 2019 году он стал дедушкой.
Актеры «Улиц разбитых фонарей», которых больше нетК сожалению, не все актеры дожили до наших дней. Зрители навсегда запомнят Дмитрия Гранкина, Галину Карелину, Кирилла Датешидзе, Вадима Алферова, Алексея Кабанова, Лейлу Киракосян и Геннадия Косарева.
