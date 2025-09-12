Сын Николая Валуева сбросил 27 кг после участия в реалити-шоу
Григорий Валуев, сын известного боксёра и депутата Николая Валуева, поразил своих подписчиков впечатляющими изменениями во внешности. Молодой человек стал участником реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница», где решил поработать над собой и улучшить физическую форму.
Недавно 22-летний спортсмен опубликовал в соцсетях снимки из спортзала, на которых продемонстрировал подтянутую фигуру. Пользователи заметили, что Григорий заметно постройнел.
По его словам, причиной столь резкой трансформации стали негативные комментарии, которые он читал в свой адрес. Григорий признался, что именно из-за них довёл вес до 75 килограммов, что означало потерю 27 кг.
Молодой человек не скрывает, что путь был непростым, однако результатом он доволен и намерен продолжать работать над собой.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
