Сын Николая Валуева сбросил 27 кг после участия в реалити-шоу

12 сентября 2025, 12:17

Григорий Валуев похудел на 27 кг после шоу «Выживалити. Наследники»

Николай Валуев с сыном Григорием (Фото: Instagram* / @valuev_g__)

Григорий Валуев, сын известного боксёра и депутата Николая Валуева, поразил своих подписчиков впечатляющими изменениями во внешности. Молодой человек стал участником реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница», где решил поработать над собой и улучшить физическую форму.