Достижения.рф

Сын Николая Валуева сбросил 27 кг после участия в реалити-шоу

Григорий Валуев похудел на 27 кг после шоу «Выживалити. Наследники»
Николай Валуев с сыном Григорием (Фото: Instagram* / @valuev_g__)

Григорий Валуев, сын известного боксёра и депутата Николая Валуева, поразил своих подписчиков впечатляющими изменениями во внешности. Молодой человек стал участником реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница», где решил поработать над собой и улучшить физическую форму.



Недавно 22-летний спортсмен опубликовал в соцсетях снимки из спортзала, на которых продемонстрировал подтянутую фигуру. Пользователи заметили, что Григорий заметно постройнел.

По его словам, причиной столь резкой трансформации стали негативные комментарии, которые он читал в свой адрес. Григорий признался, что именно из-за них довёл вес до 75 килограммов, что означало потерю 27 кг.

Молодой человек не скрывает, что путь был непростым, однако результатом он доволен и намерен продолжать работать над собой.

*принадлежит Meta, запрещённой в России

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0